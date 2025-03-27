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Derbiye Neden Yabancı Hakem Verilmediğine Yorumcu Serkan Akkoyun'dan Olay İddia!

Derbiye Neden Yabancı Hakem Verilmediğine Yorumcu Serkan Akkoyun'dan Olay İddia!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.03.2025 - 09:56

Youtube'da yer alan VOLE kanalının yorumcularından Serkan Akkoyun, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinde düdüğü neden yerli hakeme verdiği konusunda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Akkoyun'un ifade ettiğini göre kararın sebebi, yabancı hakem bulmakta zorlanılması.

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Günlerdir süren tartışmalar son buldu. MHK, derbiye Yasin Kolu atadı, Serkan Akkoyun'ndan ilginç bir iddia geldi.

Günlerdir süren tartışmalar son buldu. MHK, derbiye Yasin Kolu atadı, Serkan Akkoyun'ndan ilginç bir iddia geldi.

Akkoyun, VOLE'nin İlk Raund programında kararın gerekçesini yabancı hakemlerin bağlı oldukları federasyondan izin çıkmaması olarak öne sürdü. Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını Slavko Vincic'in yönetmesinin ise UEFA Başkanı Ceferin sayesinde olduğunu belirtti.

"Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olmamasının sebebi; TFF'nin yabancı hakem bulamaması"

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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