Derbiye Neden Yabancı Hakem Verilmediğine Yorumcu Serkan Akkoyun'dan Olay İddia!

Youtube'da yer alan VOLE kanalının yorumcularından Serkan Akkoyun, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinde düdüğü neden yerli hakeme verdiği konusunda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Akkoyun'un ifade ettiğini göre kararın sebebi, yabancı hakem bulmakta zorlanılması.