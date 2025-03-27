Derbiye Neden Yabancı Hakem Verilmediğine Yorumcu Serkan Akkoyun'dan Olay İddia!
Derbiye Neden Yabancı Hakem Verilmediğine Yorumcu Serkan Akkoyun'dan Olay İddia!
Youtube'da yer alan VOLE kanalının yorumcularından Serkan Akkoyun, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinde düdüğü neden yerli hakeme verdiği konusunda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Akkoyun'un ifade ettiğini göre kararın sebebi, yabancı hakem bulmakta zorlanılması.
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Günlerdir süren tartışmalar son buldu. MHK, derbiye Yasin Kolu atadı, Serkan Akkoyun'ndan ilginç bir iddia geldi.
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"Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yabancı hakem olmamasının sebebi; TFF'nin yabancı hakem bulamaması"
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