Beşiktaş'tan Hakem Yasin Kol Paylaşımı: Yabancı İstedik, Yabancı Dil Bilmeyenini Gönderdiniz!

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Merkez Hakem Kurulu'nun kararına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından da Yasin Kol'un yönettiği bir maçın VAR kayıtlarını gündeme getirdi ve paylaşıma dikkat çekici bir not düştü