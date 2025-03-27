onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'tan Hakem Yasin Kol Paylaşımı: Yabancı İstedik, Yabancı Dil Bilmeyenini Gönderdiniz!

Beşiktaş'tan Hakem Yasin Kol Paylaşımı: Yabancı İstedik, Yabancı Dil Bilmeyenini Gönderdiniz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.03.2025 - 08:47 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 08:52

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Merkez Hakem Kurulu'nun kararına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından da Yasin Kol'un yönettiği bir maçın VAR kayıtlarını gündeme getirdi ve paylaşıma dikkat çekici bir not düştü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş'ın paylaşımı 👇🏻 (Göztepe - Eyüpspor)

Beşiktaş Başkanı Adalı, "TFF geçerliliğini kaybetmiştir" dedi.

Beşiktaş Başkanı Adalı, "TFF geçerliliğini kaybetmiştir" dedi.

Atamanın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'yi adaletsizlikle suçlladı. Adalı, federasyonun aldığı kararların eşitlik ilkesine uymadığını belirterek başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. TFF'yi “geçerliliğini kaybetmiş bir kurum” olarak niteleyen Başkan, futboldaki kaotik ortamın sorumlusunun federasyon olduğunu vurguladı. Beşiktaş olarak kendi çıkarlarını koruyacaklarını ve federasyonun kararlarını yakından takip edeceklerini belirtti.

Galatasaray Başkanı Özbek de Adalı'ya destek verdi.

Galatasaray Başkanı Özbek de Adalı'ya destek verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Adalı'nın yaptığı açıklamlarına karşın 'Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım.'  dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın