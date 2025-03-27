Beşiktaş'tan Hakem Yasin Kol Paylaşımı: Yabancı İstedik, Yabancı Dil Bilmeyenini Gönderdiniz!
Beşiktaş'tan Hakem Yasin Kol Paylaşımı: Yabancı İstedik, Yabancı Dil Bilmeyenini Gönderdiniz!
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Merkez Hakem Kurulu'nun kararına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından da Yasin Kol'un yönettiği bir maçın VAR kayıtlarını gündeme getirdi ve paylaşıma dikkat çekici bir not düştü
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Beşiktaş Başkanı Adalı, "TFF geçerliliğini kaybetmiştir" dedi.
Galatasaray Başkanı Özbek de Adalı'ya destek verdi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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