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Osimhen ve Osayi Samuel İçin 2026 Dünya Kupası Tehlikede

Osimhen ve Osayi Samuel İçin 2026 Dünya Kupası Tehlikede

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.03.2025 - 12:06

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Osayi Samuel, 2026 Dünya Kupası şansını kaçırabilir. Nijerya, Zimbabve'den yediği son dakika golüyle bilet alma şansını zora soktu. Osimhen, maç sonunda yıkıldı.

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Osimhen'in golü yetmedi, 2026 Dünya Kupası Nijerya için tehlikede.

Osimhen'in golü yetmedi, 2026 Dünya Kupası Nijerya için tehlikede.

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'daki 6. maçında son sıradaki Zimbabve'yi konuk etti. Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Ev sahibinin golünü 74'te Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen kaydetti. Deplasman ekibine bir puanı getiren gol ise 90+1'de geldi. Kritik puan kaybı yaşayan yeşil-beyazlılar, kıtanın en iyi kadrolarından birine sahip olsa da dev turnuvaya katılım hakkını elde edemeyebilir.

Puan durumu 👇🏻

Puan durumu 👇🏻

Grubu ilk iki sırada bitiren takımlar Dünya Kupası bileti alıyor. Kalan maç sayısı 4.

Osimhen'in maç sonunda yaşadığı üzüntü 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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