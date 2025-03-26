Osimhen ve Osayi Samuel İçin 2026 Dünya Kupası Tehlikede
Osimhen ve Osayi Samuel İçin 2026 Dünya Kupası Tehlikede
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Osayi Samuel, 2026 Dünya Kupası şansını kaçırabilir. Nijerya, Zimbabve'den yediği son dakika golüyle bilet alma şansını zora soktu. Osimhen, maç sonunda yıkıldı.
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Osimhen'in golü yetmedi, 2026 Dünya Kupası Nijerya için tehlikede.
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Puan durumu 👇🏻
Osimhen'in maç sonunda yaşadığı üzüntü 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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