Osimhen ve Osayi Samuel İçin 2026 Dünya Kupası Tehlikede

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'daki 6. maçında son sıradaki Zimbabve'yi konuk etti. Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Ev sahibinin golünü 74'te Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen kaydetti. Deplasman ekibine bir puanı getiren gol ise 90+1'de geldi. Kritik puan kaybı yaşayan yeşil-beyazlılar, kıtanın en iyi kadrolarından birine sahip olsa da dev turnuvaya katılım hakkını elde edemeyebilir.