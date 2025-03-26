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Basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek

Basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.03.2025 - 08:50 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 08:58

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.  Özdemiroğlu, 'Milettir Ekrem' dedi.

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Doğuş Özdemiroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşım 👇🏻

2 yıldır Anadolu Efes'te forma giyiyor.

2 yıldır Anadolu Efes'te forma giyiyor.

9 sezon Darüşşafaka'da forma giyen 28 yaşındaki basketbolcu, 2023-2024 sezonunun başında Anadolu Efes'e transfer olmuştu.

İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Tutuklama kararı büyük tepki çekmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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