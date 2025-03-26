Basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek
Basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Özdemiroğlu, 'Milettir Ekrem' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 yıldır Anadolu Efes'te forma giyiyor.
İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın