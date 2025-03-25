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Play-Off Garantilendi: Fenerbahçe Beko, Paris Karşısında İnanılmaz Geri Dönüşe İmza Attı!

Play-Off Garantilendi: Fenerbahçe Beko, Paris Karşısında İnanılmaz Geri Dönüşe İmza Attı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.03.2025 - 23:43

EuroLeague’de sezonun bitimine üç maç kala Fenerbahçe Beko, play-off biletini cebine koydu. Sarı-lacivertli temsilcimiz evinde Paris Basketball karşısında 15 sayı geriden gelerek unutulmaz bir zafere imza attı.

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Fenerbahçe Beko: 101 - Paris Basketball: 100

Fenerbahçe Beko: 101 - Paris Basketball: 100

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in 31. haftasında evinde Paris'i konuk etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz, 15 sayı geriye düştüğü maçı son saniye basketiyle kazanmasını bildi. Galibiyeti getiren sayılar, dördüncü çeyreğe damga vuran Nigel'dan geldi. Tecrübeli basketbolcu, karşılaşmanın bitimine 2,5 saniye kala attığı üçlükle maçı noktaladı.

Guduric'in katkısı büyük oldu.

Guduric'in katkısı büyük oldu.

Temsilcimizde 25 sayıyla oynayan Marko Guduric, hem maçın hem de takımın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte de TJ Shorts da 19 sayıyla takımını maçın son anına kadar ayakta tuttu.

Sayı dağılımı: Guduric 25, Hayes-Davis 19, McCollum 18, Biberovic 14, Baldwin 8, Pierre 7, Melli 4, Colson 3, Zagars 3.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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