Play-Off Garantilendi: Fenerbahçe Beko, Paris Karşısında İnanılmaz Geri Dönüşe İmza Attı!
Play-Off Garantilendi: Fenerbahçe Beko, Paris Karşısında İnanılmaz Geri Dönüşe İmza Attı!
EuroLeague’de sezonun bitimine üç maç kala Fenerbahçe Beko, play-off biletini cebine koydu. Sarı-lacivertli temsilcimiz evinde Paris Basketball karşısında 15 sayı geriden gelerek unutulmaz bir zafere imza attı.
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Fenerbahçe Beko: 101 - Paris Basketball: 100
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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