Play-Off Garantilendi: Fenerbahçe Beko, Paris Karşısında İnanılmaz Geri Dönüşe İmza Attı!

Temsilcimizde 25 sayıyla oynayan Marko Guduric, hem maçın hem de takımın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte de TJ Shorts da 19 sayıyla takımını maçın son anına kadar ayakta tuttu.

Sayı dağılımı: Guduric 25, Hayes-Davis 19, McCollum 18, Biberovic 14, Baldwin 8, Pierre 7, Melli 4, Colson 3, Zagars 3.