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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.03.2025 - 16:42

Formula 1'de sezonun ilk yarışı geride kaldı, Ferrari yine ortalarda yoktu. Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş'a veda edildi. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor dünyasına nasıl renk katmış?

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Olmayınca olmuyor gerçekten...

Olmayınca olmuyor gerçekten...
twitter.com

😯

😯
twitter.com

Bu benzerliğe şaşırmamak gerek. Chelsea'nin tam 89 sözleşmeli futbolcusu var. Fotoğraftaki de Tyrique George.

Bu benzerliğe şaşırmamak gerek. Chelsea'nin tam 89 sözleşmeli futbolcusu var. Fotoğraftaki de Tyrique George.
twitter.com

Yıllardır beklenen olay gerçekleşti. İddialar son buldu. Eczacıbaşı Ferhat Akbaş'la yollarını ayırdı.

Şoför Deschamps olabilir mi?

Şoför Deschamps olabilir mi?
twitter.com
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Dudullu tepesi 😂

Dudullu tepesi 😂
twitter.com

Şu benzetmeler

Şu benzetmeler
twitter.com

Müziğin etkisi bile başka

Müziğin etkisi bile başka
twitter.com

Gökhan Töre eksik

Gökhan Töre eksik
twitter.com

Herkes için bir ilk oldu

Herkes için bir ilk oldu
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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