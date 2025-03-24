Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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Olmayınca olmuyor gerçekten...
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😯
Bu benzerliğe şaşırmamak gerek. Chelsea'nin tam 89 sözleşmeli futbolcusu var. Fotoğraftaki de Tyrique George.
Şoför Deschamps olabilir mi?
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Dudullu tepesi 😂
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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