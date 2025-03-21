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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.03.2025 - 17:21 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 17:28

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Yok artık!

Yok artık!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Mantarı az olmuş.

Mantarı az olmuş.
twitter.com

Bilemeyiz...

Bilemeyiz...
twitter.com
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Bazı önyargılar kalıtsaldır.

Bazı önyargılar kalıtsaldır.
twitter.com

Nezih semt parkesi...

Nezih semt parkesi...
twitter.com

Önce güvenlik!

Önce güvenlik!
twitter.com

Yanlış odak.

Yanlış odak.
twitter.com

Kudretli bir mezedir.

Kudretli bir mezedir.
twitter.com
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Gurme okurlar not alır.

Gurme okurlar not alır.
twitter.com

Fazla coşmayın.

Fazla coşmayın.
twitter.com

Baba benzetmeleri...

Baba benzetmeleri...
twitter.com

O da örnek vermiş.

O da örnek vermiş.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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Bunu nasıl becerdin?

Bunu nasıl becerdin?
twitter.com

Her şey çok hızlı.

Her şey çok hızlı.
twitter.com

Dükkanı yemiş.

Dükkanı yemiş.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere 👋

Haftaya görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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