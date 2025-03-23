Ülkenin Favori Ex’inden Fatih Sultan Mehmet’ten Yardım İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Oldukça hareketli geçen haftada X'te mizahşörler yine iş başındaydı. Biz de yine her gün olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatacağız. Bakalım kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 💃