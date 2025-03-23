Ülkenin Favori Ex’inden Fatih Sultan Mehmet’ten Yardım İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ülkenin Favori Ex’inden Fatih Sultan Mehmet’ten Yardım İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Oldukça hareketli geçen haftada X'te mizahşörler yine iş başındaydı. Biz de yine her gün olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatacağız. Bakalım kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 💃
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsan başlayalım 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Durduk yere dünyanın en havalı fotoğrafına sahip oldu.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Nesilden nesile
Rota yeniden oluşturuluyor.
Yarın görüşürüz 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın