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Ülkenin Favori Ex’inden Fatih Sultan Mehmet’ten Yardım İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ülkenin Favori Ex’inden Fatih Sultan Mehmet’ten Yardım İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.03.2025 - 17:45 Son Güncelleme: 23.03.2025 - 18:49

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Oldukça hareketli geçen haftada X'te mizahşörler yine iş başındaydı. Biz de yine her gün olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatacağız. Bakalım kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş. 

Keyifli okumalar 💃

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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