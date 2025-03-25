Real Madrid'den Ayrılacağı Konuşulan Arda'dan Sürpriz Transfer Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Arda'nın adı, bu sezon yeterince süre alamaması ve teknik direktör Ancelotti ile arasının kötü olduğu iddialarıyla Inter'le anılmıştı. Hatta İtalyan basını, transferin tamamlandığını ve Arda'nın Inter'e gideceğini yazmıştı. Ancak milli futbolcu bu iddiaları yalanladı:

'Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hâlâ buna inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağımdan eminim, hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım. Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok değerli, onlara minnettarım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Bunu elde edene kadar da mücadeleyi bırakmayacağım'