Real Madrid'den Ayrılacağı Konuşulan Arda'dan Sürpriz Transfer Açıklaması
Real Madrid'den Ayrılacağı Konuşulan Arda'dan Sürpriz Transfer Açıklaması
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Macaristan - Türkiye karşılaşmasında gol sevinci yaşamasının ardından İspanya basınından Marca'ya röportaj verdi. Gazetenin kapağına taşınan röportajda Arda, gelecek planlarından bahsetti, Madrid'de kalacağını açıkladı.
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Macaristan galibiyeti sonrası Marca'ya konuştu.
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"Başarılı olacağımdan eminim"
"Real Madrid bana bir plan verdi, Madrid'den ev bile aldım"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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