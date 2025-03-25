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Real Madrid'den Ayrılacağı Konuşulan Arda'dan Sürpriz Transfer Açıklaması

Real Madrid'den Ayrılacağı Konuşulan Arda'dan Sürpriz Transfer Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.03.2025 - 17:02

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Macaristan - Türkiye karşılaşmasında gol sevinci yaşamasının ardından İspanya basınından Marca'ya röportaj verdi. Gazetenin kapağına taşınan röportajda Arda, gelecek planlarından bahsetti, Madrid'de kalacağını açıkladı.

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Macaristan galibiyeti sonrası Marca'ya konuştu.

Macaristan galibiyeti sonrası Marca'ya konuştu.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off etabında Macaristan'ı toplamda 6-1'lik skorla geçerek A Ligi'ne yükselmeyi başarmıştı. Eşleşmenin 3-0 biten rövanşında Arda Güler, bir gol kaydetmişti. Real Madrid forması giyen genç yetenek, İspanya basınından Marca'ya önemli açıklamalarda bulundu.

"Başarılı olacağımdan eminim"

"Başarılı olacağımdan eminim"

Juan Ignacio Garcia'nın sorularını yanıtlayan Arda, gazetecinin 'Tebrik ederim. Harika bir maç ve harika bir gol. Sizi sahada eğlenirken gördük' yorumuna 'Çok teşekkür ederim. Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselmek ve buradan bu zaferle ayrılmak bizim için önemliydi. Çok mutluyuz' şeklinde yanıt verdi ve kulüpteki geleceğine dair şunları söyledi. 👇

"Real Madrid bana bir plan verdi, Madrid'den ev bile aldım"

"Real Madrid bana bir plan verdi, Madrid'den ev bile aldım"

Geçtiğimiz günlerde Arda'nın adı, bu sezon yeterince süre alamaması ve teknik direktör Ancelotti ile arasının kötü olduğu iddialarıyla Inter'le anılmıştı. Hatta İtalyan basını, transferin tamamlandığını ve Arda'nın Inter'e gideceğini yazmıştı. Ancak milli futbolcu bu iddiaları yalanladı:

'Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hâlâ buna inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağımdan eminim, hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım. Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok değerli, onlara minnettarım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Bunu elde edene kadar da mücadeleyi bırakmayacağım'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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