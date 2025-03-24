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Ahmet Çakar'dan Acun Ilıcalı'ya Destek: Eleştirmiyorum Çünkü O Haklı

Ahmet Çakar'dan Acun Ilıcalı'ya Destek: Eleştirmiyorum Çünkü O Haklı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.03.2025 - 22:50

Beyaz TV ekranlarındaki Beyaz Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, Macaristan - Türkiye karşılaşmasında yaşananlara tepki gösterdi. Çakar, maçın Türkiye'deki yayıncısı olan TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı haklı bulduğunu dile getirdi.

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TV8 ekranlarında futbolseverlerle buluşan Macaristan - Türkiye maçında bir ilk yaşanmıştı.

TV8 ekranlarında futbolseverlerle buluşan Macaristan - Türkiye maçında bir ilk yaşanmıştı.

Uluslar Ligi play-off etabında Macaristan'a konuk olan A Milli Takımımızın mücadelesi, yayıncı kuruluş tarafından tek kamerayla çekilmek ve pozisyon tekrarları olmadan gecikmeli olarak yayınlanmak zorunda kalmıştı.

Maç oynanırken konuyla ilgili olarak bilgilendirme yapılmıştı.

Maç oynanırken konuyla ilgili olarak bilgilendirme yapılmıştı.

90 dakikanın spiker Alp Özgen, mücadelenin tek kamerayla takip edildiğini ifade ederken karşılaşmanın oynandığı esnada kurumun açıklamasını şu şekilde ifade etmişti:

“Kanalımız, Karadağ-Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız.”

Ahmet Çakar'dan tepki geldi: Acun Ilıcalı'yı eleştirmiyorum, çünkü o haklı...

Ahmet Çakar'dan tepki geldi: Acun Ilıcalı'yı eleştirmiyorum, çünkü o haklı...

Eski hakem - yorumcu, 'Buradan sözüm Devlete; Ben futbolsever olarak pozisyonların tekrarını izlemek istiyorum!' da dedi.

Çakar'ın canlı yayındaki konuya ilişkin açıklaması 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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