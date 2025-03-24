Ahmet Çakar'dan Acun Ilıcalı'ya Destek: Eleştirmiyorum Çünkü O Haklı
Ahmet Çakar'dan Acun Ilıcalı'ya Destek: Eleştirmiyorum Çünkü O Haklı
Beyaz TV ekranlarındaki Beyaz Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, Macaristan - Türkiye karşılaşmasında yaşananlara tepki gösterdi. Çakar, maçın Türkiye'deki yayıncısı olan TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı haklı bulduğunu dile getirdi.
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TV8 ekranlarında futbolseverlerle buluşan Macaristan - Türkiye maçında bir ilk yaşanmıştı.
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Maç oynanırken konuyla ilgili olarak bilgilendirme yapılmıştı.
Ahmet Çakar'dan tepki geldi: Acun Ilıcalı'yı eleştirmiyorum, çünkü o haklı...
Çakar'ın canlı yayındaki konuya ilişkin açıklaması 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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