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Futbol Dünyasının Gündeminde Arda ve Szoboszlai Var

Futbol Dünyasının Gündeminde Arda ve Szoboszlai Var

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.03.2025 - 20:27

A Milli Takım'ın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maçta Arda'nın Szoboszlai ile tartıştığı anlar futbol dünyasının gündemine oturdu. Gerilim karşılaşmanın ardından sosyal medyada devam etti, yaşananlar Türk ve yabancı futbolseverler tarafından çok konuşuldu.

Haberin detayları ve tepkiler 👇

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"19 Yaşında Szoboszlai / 19 Yaşında Arda"

"19 Yaşında Szoboszlai / 19 Yaşında Arda"
twitter.com
twitter.com

"Szoboszlai'nin evde Arda Güler'in hikayesini bir kez daha görmesiyle verdiği tepki"

"Szoboszlai'nin evde Arda Güler'in hikayesini bir kez daha görmesiyle verdiği tepki"
twitter.com
twitter.com

"Szoboszlai belli ki sahadaki kötülüğünün yeterli olmadığını düşündü ve yenilgiyi sosyal medyaya taşıyarak tam bir utanç hat-trick'i yaptı."

"Szoboszlai belli ki sahadaki kötülüğünün yeterli olmadığını düşündü ve yenilgiyi sosyal medyaya taşıyarak tam bir utanç hat-trick'i yaptı."
twitter.com
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twitter.com

"Arda: 1088 dakika 5 asist, Szoboszlai: 2500 dakika 5 asist"

"Arda: 1088 dakika 5 asist, Szoboszlai: 2500 dakika 5 asist"
twitter.com
twitter.com

"Osmanlı Macaristan'ın sahibiydi şimdi Arda Macaristan'ın sahibi bazı şeyler asla değişmez"

"Osmanlı Macaristan'ın sahibiydi şimdi Arda Macaristan'ın sahibi bazı şeyler asla değişmez"
twitter.com
twitter.com
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"20 yaşındayken Szoboszlai'nin aldığı süre"

"20 yaşındayken Szoboszlai'nin aldığı süre"
twitter.com
twitter.com

"İyice bakarsak Güler ondan iyi bile olabilir"

"İyice bakarsak Güler ondan iyi bile olabilir"
twitter.com
twitter.com

"Peki Szoboszlai Real Madrid'de kaç dakika oynadı?"

"Peki Szoboszlai Real Madrid'de kaç dakika oynadı?"
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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