Futbol Dünyasının Gündeminde Arda ve Szoboszlai Var

A Milli Takım'ın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maçta Arda'nın Szoboszlai ile tartıştığı anlar futbol dünyasının gündemine oturdu. Gerilim karşılaşmanın ardından sosyal medyada devam etti, yaşananlar Türk ve yabancı futbolseverler tarafından çok konuşuldu.