Futbol Dünyasının Gündeminde Arda ve Szoboszlai Var
Futbol Dünyasının Gündeminde Arda ve Szoboszlai Var
A Milli Takım'ın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maçta Arda'nın Szoboszlai ile tartıştığı anlar futbol dünyasının gündemine oturdu. Gerilim karşılaşmanın ardından sosyal medyada devam etti, yaşananlar Türk ve yabancı futbolseverler tarafından çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"19 Yaşında Szoboszlai / 19 Yaşında Arda"
"Szoboszlai'nin evde Arda Güler'in hikayesini bir kez daha görmesiyle verdiği tepki"
"Szoboszlai belli ki sahadaki kötülüğünün yeterli olmadığını düşündü ve yenilgiyi sosyal medyaya taşıyarak tam bir utanç hat-trick'i yaptı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Arda: 1088 dakika 5 asist, Szoboszlai: 2500 dakika 5 asist"
"Osmanlı Macaristan'ın sahibiydi şimdi Arda Macaristan'ın sahibi bazı şeyler asla değişmez"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"20 yaşındayken Szoboszlai'nin aldığı süre"
"İyice bakarsak Güler ondan iyi bile olabilir"
"Peki Szoboszlai Real Madrid'de kaç dakika oynadı?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın