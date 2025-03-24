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Arda Güler, Szoboszlai'nin "1088" Göndermesine Sessiz Kalmadı

Arda Güler, Szoboszlai'nin "1088" Göndermesine Sessiz Kalmadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.03.2025 - 18:04

Macaristan - Türkiye maçına damga vuran Arda Güler - Dominik Szoboszlai atışması sahadan dışında da sürüyor. Milli futbolcumuz, yenilgiyi hazmedemeyen rakibine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

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Arda Güler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Macaristan Milli Takımı'ndan Szoboszlai'ye cevap verdi.

Arda Güler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Macaristan Milli Takımı'ndan Szoboszlai'ye cevap verdi.

Milli futbolcu, “Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?' dedi.

Neler yaşanmıştı?

Neler yaşanmıştı?

Macaristan'ı yenerek tarihimizde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmiştik.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan’ı deplasmanda Hakan, Arda ve Abdülkerim'in golleriyle 3-0 mağlup etmiş toplamda 6-1’lik skorla tarihi bir başarıya imza atmıştı ve bu sonuçla ilk kez A Ligi’ne yükselmiştik.

Arda - Szoboszlai gerilimi maçın önüne geçmişti.

İlk yarının son anlarına doğru Macaristan'ın Liverpool'da forma giyen yıldızı Szoboszlai, Arda'ya fiziksel temasta bulunmuş, ikili arasındaki tansiyon yükselmişti. Milli futbolcumuz, rakibine  'sus' işareti yaparak 'çeneni kapat' demişti. Yaşananlar tüm dünyada galibiyetten daha büyük ses getirmişti.

Szoboszlai maçın ardından göndermede bulunmuştu.

24 yaşındaki orta saha, Macar haber sitesinin sosyal medyadan Arda'nın'sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına '1088' yorumunu bırakmıştı. 1088, Arda'nın bu sezon Real Madrid'de aldığı dakikaydı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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