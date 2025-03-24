Arda Güler, Szoboszlai'nin "1088" Göndermesine Sessiz Kalmadı
Arda Güler, Szoboszlai'nin "1088" Göndermesine Sessiz Kalmadı
Macaristan - Türkiye maçına damga vuran Arda Güler - Dominik Szoboszlai atışması sahadan dışında da sürüyor. Milli futbolcumuz, yenilgiyi hazmedemeyen rakibine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
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Arda Güler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Macaristan Milli Takımı'ndan Szoboszlai'ye cevap verdi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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