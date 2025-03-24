Arda Güler, Szoboszlai'nin "1088" Göndermesine Sessiz Kalmadı

Macaristan'ı yenerek tarihimizde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmiştik.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan’ı deplasmanda Hakan, Arda ve Abdülkerim'in golleriyle 3-0 mağlup etmiş toplamda 6-1’lik skorla tarihi bir başarıya imza atmıştı ve bu sonuçla ilk kez A Ligi’ne yükselmiştik.

Arda - Szoboszlai gerilimi maçın önüne geçmişti.

İlk yarının son anlarına doğru Macaristan'ın Liverpool'da forma giyen yıldızı Szoboszlai, Arda'ya fiziksel temasta bulunmuş, ikili arasındaki tansiyon yükselmişti. Milli futbolcumuz, rakibine 'sus' işareti yaparak 'çeneni kapat' demişti. Yaşananlar tüm dünyada galibiyetten daha büyük ses getirmişti.

Szoboszlai maçın ardından göndermede bulunmuştu.

24 yaşındaki orta saha, Macar haber sitesinin sosyal medyadan Arda'nın'sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına '1088' yorumunu bırakmıştı. 1088, Arda'nın bu sezon Real Madrid'de aldığı dakikaydı.