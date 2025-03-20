Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Şampiyonlar Ligi Tahmini
Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Şampiyonlar Ligi Tahmini
2025-2026 sezonunda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar ve bu takımların hangi torbalarda yer alacağına dair tahmin yapıldı. Süper Lig’den Galatasaray ve Fenerbahçe turnuvaya katılacak takımlar arasında gösterildi. (NTVSPOR)
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Avrupa futboluna dair gelişmeleri paylaşan Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda yer alacak takımlar için tahminde bulundu.
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Turnuvaya katılmak hakkı kazanacak kulüpler ve yer alacakları torbalar 👇(muhtemel)
Süper Lig'i ikinci bitiren üç ön eleme oynayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşme sistemi nasıl? Kuralar nasıl çekiliyor?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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