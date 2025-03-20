Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Şampiyonlar Ligi Tahmini

2025-2026 sezonunda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar ve bu takımların hangi torbalarda yer alacağına dair tahmin yapıldı. Süper Lig’den Galatasaray ve Fenerbahçe turnuvaya katılacak takımlar arasında gösterildi. (NTVSPOR)