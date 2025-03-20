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Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Şampiyonlar Ligi Tahmini

Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Şampiyonlar Ligi Tahmini

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.03.2025 - 15:47

2025-2026 sezonunda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar ve bu takımların hangi torbalarda yer alacağına dair tahmin yapıldı. Süper Lig’den Galatasaray ve Fenerbahçe turnuvaya katılacak takımlar arasında gösterildi. (NTVSPOR)

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Avrupa futboluna dair gelişmeleri paylaşan Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda yer alacak takımlar için tahminde bulundu.

Avrupa futboluna dair gelişmeleri paylaşan Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda yer alacak takımlar için tahminde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonuna katılan ekipler arasında Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe olacak. Bu ihtimal gerçekleşirse ilk kez 2007-2008 sezonundan sonra Türkiye, Devler Ligi'ne iki takım birden gönderecek.

Turnuvaya katılmak hakkı kazanacak kulüpler ve yer alacakları torbalar 👇(muhtemel)

Turnuvaya katılmak hakkı kazanacak kulüpler ve yer alacakları torbalar 👇(muhtemel)

Süper Lig'i ikinci bitiren üç ön eleme oynayacak.

Süper Lig'i ikinci bitiren üç ön eleme oynayacak.

Temsilcilerimizin 2024-2025 sezonunda elde ettikleri başarılara göre Avrupa kupalarına katılımı şu şekilde olacak:

  • Süper Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi Gruplar

  • Süper Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

  • Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi Play-Off

  • Süper Lig üçüncüsü: Avrupa Ligi 2. ön eleme

  • Süper Lig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. ön eleme

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşme sistemi nasıl? Kuralar nasıl çekiliyor?

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşme sistemi nasıl? Kuralar nasıl çekiliyor?

Takımlar, UEFA katsayılarına göre yukarıda bahsettiğimiz 4 torbaya ayrılıyor. Her takım, her torbadan ikişer takımla eşleşiyor. Bunun sonunda karşılaşacağı 8 rakibi belli oluyor. 4 maçı iç sahada, 4 maçı ise deplasmanda oynuyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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