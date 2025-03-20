onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bunlar Hep Gündemde: Sorularla Barış Alper Yılmaz'ın Futbolculuk Hayatı

Bunlar Hep Gündemde: Sorularla Barış Alper Yılmaz'ın Futbolculuk Hayatı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.03.2025 - 14:43

Galatasaray'ın A Milli Takım forması da giyen başarılı futbolcusu başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında. İşte gerek saha içindeki mücadelesiyle gerek ise saha dışındaki samimiyetiyle beğeni kazanan genç oyuncuya dair merak edilenler ve yanıtları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Alper Yılmaz nereli, kaç yılında doğdu?

Barış Alper Yılmaz nereli, kaç yılında doğdu?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de doğdu. Aslen de Rizeli. İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli Köyü'nde dünyaya geldi. Şimşirli Köyü'nde aile restoranları var.

Futbola hangi takımda başladı, ilk hangi takıma transfer oldu?

Futbola hangi takımda başladı, ilk hangi takıma transfer oldu?

2011 yılında Rize Özel İdaresi altyapısında yeşil sahalara adım attı. Takvimler 8 Eylül 2017'yi gösterdiğinde Ankara Demir'e transfer oldu. Profesyonel kariyeri burada başladı.

Galatasaray'a hangi takımdan, ne zaman geldi, Galatasaray Barış Alper için ne kadar ödedi?

Galatasaray'a hangi takımdan, ne zaman geldi, Galatasaray Barış Alper için ne kadar ödedi?

Barış Alper, 10 Temmuz  2021 tarihinde Galatasaray'a Ankara Keçiörengücü'nden transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Ankara ekibine 2,1 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Sevgilisi var mı?

Sevgilisi var mı?

2025 yılının başlarında başarılı sporcunun Simge Esin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak iddia Simge Esin tarafından yalanlanmıştı.

Ne zaman Milli Takım'a seçildi?

Ne zaman Milli Takım'a seçildi?

26 Mart 2021'de ilk kez U21'de ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi. 9 maçta 2 gol attı. Galatasaray'a transfer olduktan sonra 13 Kasım 2021'e A Takım'a yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Alper'in sırasıyla oynadığı takımlar 👇

Barış Alper'in sırasıyla oynadığı takımlar 👇

  • Rize Özel İdare Altyapı / 2011-2017

  • Ankara Demir / 2017-2020

  • Ankara Keçiörengücü / 2020-2021

  • Galatasaray / 2021 -

Kariyer istatistikleri 👇

Kariyer istatistikleri 👇

İlk kez forma giydiği 2017-2018 sezonundan bu yana 229 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda takımlarına 35 gol, 28 asistlik katkı sağladı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın