Bunlar Hep Gündemde: Sorularla Barış Alper Yılmaz'ın Futbolculuk Hayatı
Bunlar Hep Gündemde: Sorularla Barış Alper Yılmaz'ın Futbolculuk Hayatı
Galatasaray'ın A Milli Takım forması da giyen başarılı futbolcusu başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında. İşte gerek saha içindeki mücadelesiyle gerek ise saha dışındaki samimiyetiyle beğeni kazanan genç oyuncuya dair merak edilenler ve yanıtları.
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Barış Alper Yılmaz nereli, kaç yılında doğdu?
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Futbola hangi takımda başladı, ilk hangi takıma transfer oldu?
Galatasaray'a hangi takımdan, ne zaman geldi, Galatasaray Barış Alper için ne kadar ödedi?
Sevgilisi var mı?
Ne zaman Milli Takım'a seçildi?
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Barış Alper'in sırasıyla oynadığı takımlar 👇
Kariyer istatistikleri 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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