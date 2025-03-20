Bunlar Hep Gündemde: Sorularla Barış Alper Yılmaz'ın Futbolculuk Hayatı

Galatasaray'ın A Milli Takım forması da giyen başarılı futbolcusu başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında. İşte gerek saha içindeki mücadelesiyle gerek ise saha dışındaki samimiyetiyle beğeni kazanan genç oyuncuya dair merak edilenler ve yanıtları.