Ali Ece'den Beşiktaş'a Transfer Önerisi: "Ben Kefilim Alın" Dedi

Açıklamalarıyla Beşiktaş gündeminin en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ece, katıldığı son programda transfer önerisiyle Beşiktaş'a bir kez daha seslendi, Celtic forması giyen 27 yaşındaki Japon Maeda'yı işaret etti:

'Sol kanat yok, Daizen Maeda'yı al abi. Ben kefilim, Celtic'in Japon'unu al abi. Orada ortalığı karıştıracak oyuncuya, güçlü oyuncuya ihtiyaç var. Kağıt helva gibi ön taraf, güçlü oyuncuya ihtiyacın var.'