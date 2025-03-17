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Ali Ece'den Beşiktaş'a Transfer Önerisi: "Ben Kefilim Alın" Dedi

Ali Ece'den Beşiktaş'a Transfer Önerisi: "Ben Kefilim Alın" Dedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.03.2025 - 00:21

Fanatik Beşiktaşlı yorumcu Ali Ece, geçtiğimiz haftalarda siyah-beyazlı kulübünde yıllardır üretken bir kanat oyuncusunun olmadığından yakınmış, çağrısı sosyal medyada büyük dikkat çekmişti. Ece'den transfer önerisi geldi. Gündeme getirdiği isim Celtic'ten Daizen Maeda.

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9 kişi kalan Konyaspor'a karşı alınan 1-0'lık yenilgiyi "rezalet" olarak tanımlamıştı.

9 kişi kalan Konyaspor'a karşı alınan 1-0'lık yenilgiyi "rezalet" olarak tanımlamıştı.

VOLE'de karşılaşmayı değerlendiren Ali Ece, takımının mücadelesine 'Bugünkü rezalet Beşiktaş tarihinin en rezil sayfalarından birisidir.' diyerek tepki göstermişti. Bu sözlerinin yanı sıra 'Bu maç, Beşiktaş’ta altyapılara ders niteliğinde izlettirilmeli; 9 kişilik bir takıma karşı nasıl oynanmaması gerektiğine dair kötü bir örnek olarak gösterilmeli.' ifadelerini kullanarak da sahadaki oyunun ne kadar kötü planlandığının altını çizmişti.

"Daizen Maeda'yı al abi" dedi.

"Daizen Maeda'yı al abi" dedi.

Açıklamalarıyla Beşiktaş gündeminin en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ece, katıldığı son programda transfer önerisiyle Beşiktaş'a bir kez daha seslendi, Celtic forması giyen 27 yaşındaki Japon Maeda'yı işaret etti:

'Sol kanat yok, Daizen Maeda'yı al abi. Ben kefilim, Celtic'in Japon'unu al abi. Orada ortalığı karıştıracak oyuncuya, güçlü oyuncuya ihtiyaç var. Kağıt helva gibi ön taraf, güçlü oyuncuya ihtiyacın var.'

Maeda'nın bu sezonki performansı

Maeda'nın bu sezonki performansı

20 Ekim 1997 tarihinde Japonya'da doğan Maeda, Celtic'in bu sezon en etkili oyuncularından biri konumunda. Yeşil-beyazlı formayla 42 maçta görev alan 27 yaşındaki kanat, bu karşılaşmalarda 37 gole doğrudan etki etti. (28 gol, 9 asist). Celtic'e geldiğinde 1,6 milyon euro olan piyasa değerini 11 milyon euroya çıkarmayı başardı. İskoç ekibi, kendisini 2022 yazında 1,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Yokohama F. Marinos'tan kadrosuna katmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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