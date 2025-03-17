Ali Ece'den Beşiktaş'a Transfer Önerisi: "Ben Kefilim Alın" Dedi
Ali Ece'den Beşiktaş'a Transfer Önerisi: "Ben Kefilim Alın" Dedi
Fanatik Beşiktaşlı yorumcu Ali Ece, geçtiğimiz haftalarda siyah-beyazlı kulübünde yıllardır üretken bir kanat oyuncusunun olmadığından yakınmış, çağrısı sosyal medyada büyük dikkat çekmişti. Ece'den transfer önerisi geldi. Gündeme getirdiği isim Celtic'ten Daizen Maeda.
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9 kişi kalan Konyaspor'a karşı alınan 1-0'lık yenilgiyi "rezalet" olarak tanımlamıştı.
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"Daizen Maeda'yı al abi" dedi.
Maeda'nın bu sezonki performansı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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