Liderliği Kaybeden Gattuso Eleştirilere Patladı

90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşun ekranlarındaki programa ani bir giriş yapan Gattuso, Hırvat futbolcu ve yorumcu Josko Jelicic ile gerilim yaşandı. Jelicic, Gattuso'ya elini uzattı ancak İtalyan teknik direktör, elini havada bırakarak Jelicic'le tartışmaya başladı. Gattuso, parmak sallayarak 'Çok fazla konuşuyorsun, insanlara saygı duymalısın. Sürekli olumsuz şeyler söylüyorsun. İnsanlara saygılı olmalısın.' şeklinde tepki gösterdi.

Jelicic ise Gattuso'yu sakinleşmeye çağırarak, 'Sen burada bir yabancısın, buraya İtalya'dan geldin ve buradaki insanlara saygı duymak zorundasın' dedi. Gattuso, son olarak 'Eğer buradaysan, bir daha bu yayına katılmayacağım' diyerek yayını terk etti.