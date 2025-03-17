Liderliği Kaybeden Gattuso Eleştirilere Patladı
Liderliği Kaybeden Gattuso Eleştirilere Patladı
Hırvatistan ekibi Hajduk Split'in başından bulunan Gennaro Gattuso, Rijeka yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşun canlı yayınına sürpriz bir giriş yaptı. İtalyan çalıştırıcı, programda konuk olarak yer alan eski futbolcu Josko Jelicic'e yorumlarından dolayı tepki gösterdi.
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Gattuso, deplasmanda hem maçı hem de liderliği kaybetti.
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Canlı yayında yorumcuyla tartıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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