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Liderliği Kaybeden Gattuso Eleştirilere Patladı

Liderliği Kaybeden Gattuso Eleştirilere Patladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.03.2025 - 22:01

Hırvatistan ekibi Hajduk Split'in başından bulunan Gennaro Gattuso, Rijeka yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşun canlı yayınına sürpriz bir giriş yaptı. İtalyan çalıştırıcı, programda konuk olarak yer alan eski futbolcu Josko Jelicic'e yorumlarından dolayı tepki gösterdi.

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Gattuso, deplasmanda hem maçı hem de liderliği kaybetti.

Gattuso, deplasmanda hem maçı hem de liderliği kaybetti.

Hırvatistan Ligi'nin 26. haftasına lider giren Hajduk Split, en yakın takipçisi Rijeka’ya konuk olduğu kritik mücadelede ağır bir yenilgi aldı. 48 puanla zirvede yer alan Hajduk, 47 puanlı rakibi karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yolunda büyük darbe alan takımda, teknik direktör Gennaro Gattuso hem taraftarların hem de yorumcuların sert eleştirilerine hedef oldu.

Canlı yayında yorumcuyla tartıştı.

Canlı yayında yorumcuyla tartıştı.

90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşun ekranlarındaki programa ani bir giriş yapan Gattuso,  Hırvat futbolcu ve yorumcu Josko Jelicic ile gerilim yaşandı. Jelicic, Gattuso'ya elini uzattı ancak İtalyan teknik direktör, elini havada bırakarak Jelicic'le tartışmaya başladı. Gattuso, parmak sallayarak 'Çok fazla konuşuyorsun, insanlara saygı duymalısın. Sürekli olumsuz şeyler söylüyorsun. İnsanlara saygılı olmalısın.' şeklinde tepki gösterdi.

Jelicic ise Gattuso'yu sakinleşmeye çağırarak, 'Sen burada bir yabancısın, buraya İtalya'dan geldin ve buradaki insanlara saygı duymak zorundasın' dedi. Gattuso, son olarak 'Eğer buradaysan, bir daha bu yayına katılmayacağım' diyerek yayını terk etti.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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