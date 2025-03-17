Bilardonun Zirvesinde: Semih Saygıner Dünya Şampiyonu Oldu!
Bilardonun Zirvesinde: Semih Saygıner Dünya Şampiyonu Oldu!
Bilardonun efsane ismi Semih Saygıner, Kore’de düzenlenen PBA Dünya Şampiyonası’nda mutlu sona ulaştı. Finale kadar sergilediği ustalık dolu oyunuyla rakiplerini tek tek saf dışı bırakan milli yıldız, finalde bir diğer sporcumuz Lütfi Çenet'i yenerek zirveye çıktı.
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Kore'de zafer Semih Saygıner'in.
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Saygıner'in kupasını aldığı anlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Semiççim bu bilardocular ne kadar tatlı adamlar ya! Geçen judocular geldi meymenetsiz herifler vermedim bütçe!
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