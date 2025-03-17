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Bilardonun Zirvesinde: Semih Saygıner Dünya Şampiyonu Oldu!

Bilardonun Zirvesinde: Semih Saygıner Dünya Şampiyonu Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.03.2025 - 20:47

Bilardonun efsane ismi Semih Saygıner, Kore’de düzenlenen PBA Dünya Şampiyonası’nda mutlu sona ulaştı. Finale kadar sergilediği ustalık dolu oyunuyla rakiplerini tek tek saf dışı bırakan milli yıldız, finalde bir diğer sporcumuz Lütfi Çenet'i yenerek zirveye çıktı.

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Kore'de zafer Semih Saygıner'in.

Kore'de zafer Semih Saygıner'in.

Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası'nın finalinde Türk bilardosunun önde gelen iki ismi Semih Saygıner ve Lütfi Çenet, Jeju Adası'nda kozlarını paylaştı. Saygıner, 4-1'lik bir skorla şampiyonluk ipini göğüsledi. Finallerde, yıl boyunca düzenlenen turnuvalardaki en iyi 32 sporcu yer alıyordu.

Saygıner'in kupasını aldığı anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Mason Bey

Semiççim bu bilardocular ne kadar tatlı adamlar ya! Geçen judocular geldi meymenetsiz herifler vermedim bütçe!

Chad

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