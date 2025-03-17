Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Formula 1'de sezon başladı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?
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1. Talihsiz 🫢
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2. United'ın yeni stadyumu 😄
4. Ozan Tufan, Murat Sağlam... Münih deplasmanı
5. Her şeyi yaptı gerçekten, benzin de eklemişler 😄
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6. Japonya yolcusu
7. Biteli uzun süre oldu sanki
8. Çok iyi 😁
9. Bu reklam çekimleri...
10. O kaçırdığı gol, çeyrek final gitti
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11. 😂
12. Voleybolla aynı kaderi yaşadı
13. Tüm Nijerya'yı Galatasaraylı yapabilir
14. İlk yarış, ilk kayıp
15. Pilotlara acil sabır 😄
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16. Çok tecrübeli oyuncu da sıkıntı gibi
17. Beşiktaş - Galatasaray maçı sizce nasıl biter?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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