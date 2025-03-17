Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Formula 1'de sezon başladı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?