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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.03.2025 - 16:49

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Formula 1'de sezon başladı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?

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1. Talihsiz 🫢

1. Talihsiz 🫢
twitter.com

2. United'ın yeni stadyumu 😄

2. United'ın yeni stadyumu 😄
twitter.com

3. Herkesin böyle bir arkadaşı vardır

4. Ozan Tufan, Murat Sağlam... Münih deplasmanı

4. Ozan Tufan, Murat Sağlam... Münih deplasmanı
twitter.com

5. Her şeyi yaptı gerçekten, benzin de eklemişler 😄

5. Her şeyi yaptı gerçekten, benzin de eklemişler 😄
twitter.com
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6. Japonya yolcusu

6. Japonya yolcusu
twitter.com

7. Biteli uzun süre oldu sanki

7. Biteli uzun süre oldu sanki
twitter.com

8. Çok iyi 😁

8. Çok iyi 😁
twitter.com

9. Bu reklam çekimleri...

9. Bu reklam çekimleri...
twitter.com

10. O kaçırdığı gol, çeyrek final gitti

10. O kaçırdığı gol, çeyrek final gitti
twitter.com
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11. 😂

11. 😂
twitter.com

12. Voleybolla aynı kaderi yaşadı

12. Voleybolla aynı kaderi yaşadı
twitter.com

13. Tüm Nijerya'yı Galatasaraylı yapabilir

13. Tüm Nijerya'yı Galatasaraylı yapabilir
twitter.com

14. İlk yarış, ilk kayıp

14. İlk yarış, ilk kayıp
twitter.com

15. Pilotlara acil sabır 😄

15. Pilotlara acil sabır 😄
twitter.com
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16. Çok tecrübeli oyuncu da sıkıntı gibi

16. Çok tecrübeli oyuncu da sıkıntı gibi
twitter.com

17. Beşiktaş - Galatasaray maçı sizce nasıl biter?

17. Beşiktaş - Galatasaray maçı sizce nasıl biter?
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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