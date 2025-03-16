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Nasıl Oluyormuş? Mbappe Arda'dan Pas Alamayınca Çok Sinirlendi

Nasıl Oluyormuş? Mbappe Arda'dan Pas Alamayınca Çok Sinirlendi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.03.2025 - 12:13

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Villarreal maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'e tepki gösterdi. Sebep, milli futbolcunun bir pozisyonda pas vermek yerine kaleyi denemesi. Geçtiğimiz haftalarda takım içinde Arda'nın dışlandığı, bazı pozisyonlarda bilerek kendisine pas atılmadığı gündemde sıkça yer bulmuştu.

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Şampiyonlar Ligi'nde ısınmaya gönderilmiş, yine yedek kalmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde ısınmaya gönderilmiş, yine yedek kalmıştı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid’i penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Her iki takım içinde büyük önem taşıyan bu karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler de takımın diğer genç yetenekleri gibi şans beklemişti. Arda, ısınmaya gönderilmesine rağmen süre alamamıştı. Sezon başından beri akıllarda yer alan soru yeniden gündeme gelmişti: Ayrılık vakti yaklaşıyor mu?

Villarreal maçının son dakikalarında oyuna girdi.

Villarreal maçının son dakikalarında oyuna girdi.

İspanya LaLiga'nın 28. haftasına Villarreal'e konuk olan eflatun-beyazlılar, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi Foyth ile 7. dakikada skorda üstünlüğü ele alırken Mbappe, 17 ve 23'te bulduğu takımına gollerle üç puanı getirdi. Arda, 83'te Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

Kaçan pozisyon sonrasında Mbappe'nin Arda'ya çok sinirlendiği ekranlara yansıdı.

Kaçan pozisyon sonrasında Mbappe'nin Arda'ya çok sinirlendiği ekranlara yansıdı.

Oyuna girdikten 3 dakika sonra sağ kanatta topla buluşan Arda, kaleyi denedi. Boş pozisyondaki arkadaşları özellikle Mbappe, milli futbolcunun tercihini doğru bulmadı.

İşte o anlar 👇

Sezon sonu Inter'de olduğu iddia edildi.

Sezon sonu Inter'de olduğu iddia edildi.

Forma giyemediği veya kendini göstermek için geniş bir zaman dilimine sahip olmadığı her maçtan sonra Arda için sıradanlaşmış transfer haberleri artık en ciddi seviyeye ulaştı. İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra 'Inter'e 2. Türk' dedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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