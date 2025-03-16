Nasıl Oluyormuş? Mbappe Arda'dan Pas Alamayınca Çok Sinirlendi

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid’i penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Her iki takım içinde büyük önem taşıyan bu karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler de takımın diğer genç yetenekleri gibi şans beklemişti. Arda, ısınmaya gönderilmesine rağmen süre alamamıştı. Sezon başından beri akıllarda yer alan soru yeniden gündeme gelmişti: Ayrılık vakti yaklaşıyor mu?