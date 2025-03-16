Nasıl Oluyormuş? Mbappe Arda'dan Pas Alamayınca Çok Sinirlendi
Nasıl Oluyormuş? Mbappe Arda'dan Pas Alamayınca Çok Sinirlendi
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Villarreal maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'e tepki gösterdi. Sebep, milli futbolcunun bir pozisyonda pas vermek yerine kaleyi denemesi. Geçtiğimiz haftalarda takım içinde Arda'nın dışlandığı, bazı pozisyonlarda bilerek kendisine pas atılmadığı gündemde sıkça yer bulmuştu.
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Şampiyonlar Ligi'nde ısınmaya gönderilmiş, yine yedek kalmıştı.
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Villarreal maçının son dakikalarında oyuna girdi.
Kaçan pozisyon sonrasında Mbappe'nin Arda'ya çok sinirlendiği ekranlara yansıdı.
Sezon sonu Inter'de olduğu iddia edildi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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