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Galatasaray Taraftarının "Nerede?" Diye Sorguladığı Jakobs Almanya'da Ortaya Çıktı!

Galatasaray Taraftarının "Nerede?" Diye Sorguladığı Jakobs Almanya'da Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.03.2025 - 10:08

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Trabzonspor’dan ayrılan Eren Elmalı’yı kadrosuna katarak sol beke takviye yapmıştı. Sarı-kırmızılıları bu hamleye yönelten asıl sebep ise Ismail Jakobs’un bir türlü atlatmadığı sakatlığıydı. Haftalardır sahalardan uzak kalan Senegalli oyuncu, sürpriz bir şekilde Almanya'da yorumculuk yaparken görüntülendi. Bu durum sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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Son olarak 25 Ocak'ta forma giymişti.

Son olarak 25 Ocak'ta forma giymişti.

Süper Lig’de lider Galatasaray, sezonun 21. haftasında sahasında Konyaspor’u 1-0 mağlup ederken, İsmail Jakobs 70. dakikada yerini Berkan Kutlu’ya bırakmıştı. Yaz transfer döneminde Monaco’dan 8 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kadroya katılan 25 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmanın ardından adeta ortadan kayboldu. Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 25 Ocak’tan bu yana oynanan 12 maçı kaçıran Jakobs’un, sezon genelinde forma giyemediği maç sayısı 20’ye ulaştı. (Sahada olduğu maç sayısı 18)

Sakatlığı sürerken Almanya'da ekranlara çıktı.

Sakatlığı sürerken Almanya'da ekranlara çıktı.

Zaman zaman futbolundan daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Jakobs, sakatlığı devam ederken Bundesliga 2'de oynanan Köln - Darmstad karşılaşmasının maç önünde SykSport'a yorumlarda bulundu.

*Köln'den Monaco'ya, Monaco'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Tepkiler yükseldi.

Tepkiler yükseldi.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Galatasaraylı taraftarı, takım milli aradan dolayı izine çıksa da oyuncusuna eleştirilerde bulundu.

Jakobs'a dair paylaşımlardan birkaçı 👇

Jakobs'a dair paylaşımlardan birkaçı 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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