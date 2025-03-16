Galatasaray Taraftarının "Nerede?" Diye Sorguladığı Jakobs Almanya'da Ortaya Çıktı!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Trabzonspor’dan ayrılan Eren Elmalı’yı kadrosuna katarak sol beke takviye yapmıştı. Sarı-kırmızılıları bu hamleye yönelten asıl sebep ise Ismail Jakobs’un bir türlü atlatmadığı sakatlığıydı. Haftalardır sahalardan uzak kalan Senegalli oyuncu, sürpriz bir şekilde Almanya'da yorumculuk yaparken görüntülendi. Bu durum sosyal medyada tepkiyle karşılandı.