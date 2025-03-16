Galatasaray Taraftarının "Nerede?" Diye Sorguladığı Jakobs Almanya'da Ortaya Çıktı!
Galatasaray Taraftarının "Nerede?" Diye Sorguladığı Jakobs Almanya'da Ortaya Çıktı!
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Trabzonspor’dan ayrılan Eren Elmalı’yı kadrosuna katarak sol beke takviye yapmıştı. Sarı-kırmızılıları bu hamleye yönelten asıl sebep ise Ismail Jakobs’un bir türlü atlatmadığı sakatlığıydı. Haftalardır sahalardan uzak kalan Senegalli oyuncu, sürpriz bir şekilde Almanya'da yorumculuk yaparken görüntülendi. Bu durum sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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Son olarak 25 Ocak'ta forma giymişti.
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Sakatlığı sürerken Almanya'da ekranlara çıktı.
Tepkiler yükseldi.
Jakobs'a dair paylaşımlardan birkaçı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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