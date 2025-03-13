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Koyu Beşiktaşlı'ydı: Siyah-Beyazlı Kulüpten Şinasi Yurtsever İçin Taziye Mesajı

Koyu Beşiktaşlı'ydı: Siyah-Beyazlı Kulüpten Şinasi Yurtsever İçin Taziye Mesajı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.03.2025 - 23:40

Ünlü oyuncu Zafer Alagöz, siyah-beyaz renklere gönül veren meslektaşı Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haber sonrası Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlarken Yurtsever'in geçmişteki röportajı yürekleri bir kez daha burktu.

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Kardeş Payı dizisinde hayat verdiği Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan değerli oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Kardeş Payı dizisinde hayat verdiği Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan değerli oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Zafer Alagöz acı haberi verirken bugüne kadar birçok yapımda başarıyla karşımıza çıkan usta ismin, bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği, geçtiğimiz günlerde ise zatürreye yakalandığı öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü, taziye mesajı yayınlandı.

Beşiktaş Kulübü, taziye mesajı yayınlandı.
twitter.com

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Değerli sanatçı Şinasi Yurtsever’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.' ifadelerine yer verildi.

"Başka takımı tutma imkanım yok" demişti.

"Başka takımı tutma imkanım yok" demişti.

Yurtsever, kulübünün dergisine vermiş olduğu bir röportajın bir bölümünde şunları demişti:

'1979 yılında gittiğim ilk maçı hiç unutmuyorum. Çocukluğumun en berrak anılarındandır. İzmit'ten trene binişimiz, pamuk helva, maça giriş anı, aile dostumuz Ferruh abi, İnönü Stadı'nda yediğimiz çekirdek...

Başka takımı tutma imkanım yok. Eğer dayılardan Beşiktaşlı olmasaydım, anadan babadan başka takımları tutuyor olsaydım, şuna çok eminim ki illa bir gün yolumuz Beşiktaş ile kesişirdi...'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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