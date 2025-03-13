Koyu Beşiktaşlı'ydı: Siyah-Beyazlı Kulüpten Şinasi Yurtsever İçin Taziye Mesajı

Yurtsever, kulübünün dergisine vermiş olduğu bir röportajın bir bölümünde şunları demişti:

'1979 yılında gittiğim ilk maçı hiç unutmuyorum. Çocukluğumun en berrak anılarındandır. İzmit'ten trene binişimiz, pamuk helva, maça giriş anı, aile dostumuz Ferruh abi, İnönü Stadı'nda yediğimiz çekirdek...

Başka takımı tutma imkanım yok. Eğer dayılardan Beşiktaşlı olmasaydım, anadan babadan başka takımları tutuyor olsaydım, şuna çok eminim ki illa bir gün yolumuz Beşiktaş ile kesişirdi...'