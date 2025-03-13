Koyu Beşiktaşlı'ydı: Siyah-Beyazlı Kulüpten Şinasi Yurtsever İçin Taziye Mesajı
Koyu Beşiktaşlı'ydı: Siyah-Beyazlı Kulüpten Şinasi Yurtsever İçin Taziye Mesajı
Ünlü oyuncu Zafer Alagöz, siyah-beyaz renklere gönül veren meslektaşı Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haber sonrası Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlarken Yurtsever'in geçmişteki röportajı yürekleri bir kez daha burktu.
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Kardeş Payı dizisinde hayat verdiği Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan değerli oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.
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Beşiktaş Kulübü, taziye mesajı yayınlandı.
"Başka takımı tutma imkanım yok" demişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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