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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Yorumcu Yusuf Kenan Çalık Arasında Gerilim Yükseldi!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Yorumcu Yusuf Kenan Çalık Arasında Gerilim Yükseldi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.03.2025 - 08:56

Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'de yayınlanan Ekol Futbol programına konuk oldu. Yüksel, yorumcu Yusuf Kenan Çalık'ın kendisine yönelttiği soruyu önce 'terbiyesizlik' olarak adlandırdı ardından da 'Fenerliler, kendileri nasılsa karşısındakini öyle görüyor.' dedi.

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Samsunspor futboluyla Başkan Yüksel Yıldırım ise açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Samsunspor futboluyla Başkan Yüksel Yıldırım ise açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

1. Lig'in 2022-2023 sezonunda bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor, Süper Lig'e yükseldiği ilk yılı düşme hattının birkaç basamak üstünde tamamlarken, 2024-2025 sezonunda şu ana kadar ciddi bir başarı elde etti. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 27 haftada 50 puan toplayarak dört büyüklerden Beşiktaş ve Trabzonspor'un önüne geçti. Thomas Reis yönetiminde, transfer yasağı olmasına rağmen iyi bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, mücadelesiyle herkesten övgü toplarken, başkan Yüksel Yıldırım ise rakip takım taraftarlarının eleştirileriyle Türkiye'deki futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Bu duruma sebep olan konu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yönelik sergilediği tutum.

Canlı yayında Yusuf Kenan Çalık ile tartıştı.

Canlı yayında Yusuf Kenan Çalık ile tartıştı.

Ekol TV'de yayınlanan Ekol Futbol programına konuk olan Samsunspor Başkanı, Fenerbahçeli yorumcu Yusuf Kenan Çalık ile 'maç satma, seçme' konusu üzerinden tartışma yaşadı, tansiyon kısa bir süreliğine yükseldi.

"Terbiyesizlik yapıyorsun. Fenerliler, kendileri nasılsa karşısındakini öyle görüyor." dedi.

Geçmişte "Galatasaray sempatizanlığım var" açıklamasında bulunmuştu.

Geçmişte "Galatasaray sempatizanlığım var" açıklamasında bulunmuştu.

Yıldırım, 20 Ekim 2024 Pazar günü Radyo Gol'e verdiği röportajın bir bölümünde 'Galatasaray sempatizanlığım var ama benim birinci takımım Samsunspor. Bunu her yerde göğsümü gererek söylüyorum. 3 büyüklerden de Galatasaray’ı desteklediğimi söyledim. Bunda yanlış bir şey mi var?'  ifadelerini kullanmıştı.

Sıradaki rakip Fenerbahçe.

Sıradaki rakip Fenerbahçe.

Hafta içinde Rangers'a penaltılarla kaybederek Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü (bugün) saat 20.30'da Samsunspor'la Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0'la geçtiği haftada alınacak sonuç, Mourinho ve öğrencilerinin ligdeki kaderi açısından oldukça kritik.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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