Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Yorumcu Yusuf Kenan Çalık Arasında Gerilim Yükseldi!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Yorumcu Yusuf Kenan Çalık Arasında Gerilim Yükseldi!
Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'de yayınlanan Ekol Futbol programına konuk oldu. Yüksel, yorumcu Yusuf Kenan Çalık'ın kendisine yönelttiği soruyu önce 'terbiyesizlik' olarak adlandırdı ardından da 'Fenerliler, kendileri nasılsa karşısındakini öyle görüyor.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor futboluyla Başkan Yüksel Yıldırım ise açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canlı yayında Yusuf Kenan Çalık ile tartıştı.
"Terbiyesizlik yapıyorsun. Fenerliler, kendileri nasılsa karşısındakini öyle görüyor." dedi.
Geçmişte "Galatasaray sempatizanlığım var" açıklamasında bulunmuştu.
Sıradaki rakip Fenerbahçe.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın