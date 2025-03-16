Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Yorumcu Yusuf Kenan Çalık Arasında Gerilim Yükseldi!

1. Lig'in 2022-2023 sezonunda bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor, Süper Lig'e yükseldiği ilk yılı düşme hattının birkaç basamak üstünde tamamlarken, 2024-2025 sezonunda şu ana kadar ciddi bir başarı elde etti. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 27 haftada 50 puan toplayarak dört büyüklerden Beşiktaş ve Trabzonspor'un önüne geçti. Thomas Reis yönetiminde, transfer yasağı olmasına rağmen iyi bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, mücadelesiyle herkesten övgü toplarken, başkan Yüksel Yıldırım ise rakip takım taraftarlarının eleştirileriyle Türkiye'deki futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Bu duruma sebep olan konu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yönelik sergilediği tutum.