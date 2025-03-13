Saint Maximin'in Abisinden Mourinho'ya "Special One" Göndermesi
Saint Maximin'in Abisinden Mourinho'ya "Special One" Göndermesi
Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin ile teknik direktör Jose Mourinho arasındaki gerilim büyüyor. Yıldız futbolcunun kadroya alınmaması sonrası başlayan tartışmaya, Maximin’in abisi Kurtys de katıldı. Kardeşine yönelik tutumu nedeniyle Mourinho’yu eleştiren Kurtys Saint-Maximin, deneyimli hocaya lakabı üzerinden tepki gösterdi.
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Rangers maçının kadrosuna alınmadı, ortalık karıştı.
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Sosyal medyaya koştu, Mourinho da sessiz kalmadı.
Tartışmayı sürdürdü, "yalan" dedi.
Abisi de işin içine girdi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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