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Saint Maximin'in Abisinden Mourinho'ya "Special One" Göndermesi

Saint Maximin'in Abisinden Mourinho'ya "Special One" Göndermesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.03.2025 - 20:29

Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin ile teknik direktör Jose Mourinho arasındaki gerilim büyüyor. Yıldız futbolcunun kadroya alınmaması sonrası başlayan tartışmaya, Maximin’in abisi Kurtys de katıldı. Kardeşine yönelik tutumu nedeniyle Mourinho’yu eleştiren Kurtys Saint-Maximin, deneyimli hocaya lakabı üzerinden tepki gösterdi.

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Rangers maçının kadrosuna alınmadı, ortalık karıştı.

Rangers maçının kadrosuna alınmadı, ortalık karıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının kadrosuna Allan Saint-Maximin'i dahil etmedi. Portekizli çalıştırıcı, Fransız futbolcuyu Rangers karşısında oynatmayı uygun görmedi. Karar sonrası 28 yaşındaki oyuncudan art arda tepkiler geldi.

Sosyal medyaya koştu, Mourinho da sessiz kalmadı.

Sosyal medyaya koştu, Mourinho da sessiz kalmadı.

İskoçya'ya giden kafilede yer almadığının resmi açıklaması gelince Maximin, sosyal medya hesabından 'Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?' dedi.

TRT SPOR'a konuşan teknik adam da öğrencisine 'Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur.' sözleriyle yanıt verdi.

Tartışmayı sürdürdü, "yalan" dedi.

Tartışmayı sürdürdü, "yalan" dedi.

Mourinho'nun antrenman ve form durumunu eleştirmesi üzerine Maximin, gece geç saatlerde telefonunu bir kez daha eline aldı ve elindeki analizleri paylaştı. Paylaşımında yer verdiği görsellerde 2022 yılındaki kilosu ve Fenerbahçe'ye imza attıktan sonraki kilosu yer alıyordu. 'Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez.' dedi.

Abisi de işin içine girdi.

Abisi de işin içine girdi.

Fransız futbolcunun abisi Kurtys'den olan bitene bir yorum geldi. Mourinho'yu 'special one' (özel biri) lakabından 'vurdu':

'Özel olmak, askerin düştüğünde onu tekmelemek değil sahip çıkmaktır. Ortada adaletsizlik olduğunu bilmenize rağmen birine doğum gününde iftira atmak şık değildir. Kirli çamaşırlar özel olarak yıkanmalıdır!'

Mourinho'nun bu lakabı almasının sebebi, 2004 yılında Chelsea’nin başına geçtiğinde yaptığı iddialı açıklamasıydı. Porto ile Şampiyonlar Ligi’ni kazandıktan sonra Londra ekibine gelen Mourinho, ilk basın toplantısında şu sözleri söylemişti:

'Lütfen bana kibirli demeyin ama ben Avrupa şampiyonuyum ve bence özel biriyim.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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