Saint Maximin'in Abisinden Mourinho'ya "Special One" Göndermesi

İskoçya'ya giden kafilede yer almadığının resmi açıklaması gelince Maximin, sosyal medya hesabından 'Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?' dedi.

TRT SPOR'a konuşan teknik adam da öğrencisine 'Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur.' sözleriyle yanıt verdi.