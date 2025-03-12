Benfica Maçında Şov Yapan Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti
Benfica Maçında Şov Yapan Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti
Hans Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Benfica'yı eleyerek gelen başarıda İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın büyük payı vardı. 17 yaşındaki futbolcu, 3-1 biten karşılaşmada yıldızlaştı, Breel Embolo'nun rekorunu kırdı.
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Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.
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Yamal, turnuva tarihinde bir maçta hem gol atan, hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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