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Benfica Maçında Şov Yapan Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti

Benfica Maçında Şov Yapan Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.03.2025 - 14:04

Hans Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Benfica'yı eleyerek gelen başarıda İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın büyük payı vardı. 17 yaşındaki futbolcu, 3-1 biten karşılaşmada yıldızlaştı, Breel Embolo'nun rekorunu kırdı.

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Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırmıştı. Geleceğe damga vurması beklenen İspanyol oyuncu, kupayı kaldırmadan önce yarı finalde Fransa ağlarını havalandırmıştı.

Bu sezon LaLiga'da 23 maçta, 5 gol, 11 asistle takımını zirve yarışında tutan isimlerden biri olan yıldız, bu kulvarda çok fazla golle tanışamasa da Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla neler yapabileceğinin sinyallerini verdi, Katalan ekibinin Avrupa'nın en büyüğü olma umudunu sürdürdü.

Yamal, turnuva tarihinde bir maçta hem gol atan, hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

Yamal, turnuva tarihinde bir maçta hem gol atan, hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

Barça, Devler Ligi'nin son 16 turunda Benfica ile eşleşti, ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'la galibiyete uzandı. Rövanşta da işler tam Hans Flick'in istediği gibi gitti, 3-1 kazandı. Başrolde Yamal vardı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Raphinha'ya 'al da at' diyen Yamal, 27'de hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı.

Skora yaptığı iki katkıyla kendisini Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta gol ve asist üreten en genç isim yaptı. (17 yaş 241 gün)

Bu alanda rekor, 17 yaş 263 günle şu anda Monaco'da forma giyen Breel Embolo'ya aitti.

Karşılaşmanın özetine buradan ulaşabilirsiniz 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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