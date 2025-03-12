Benfica Maçında Şov Yapan Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırmıştı. Geleceğe damga vurması beklenen İspanyol oyuncu, kupayı kaldırmadan önce yarı finalde Fransa ağlarını havalandırmıştı.

Bu sezon LaLiga'da 23 maçta, 5 gol, 11 asistle takımını zirve yarışında tutan isimlerden biri olan yıldız, bu kulvarda çok fazla golle tanışamasa da Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla neler yapabileceğinin sinyallerini verdi, Katalan ekibinin Avrupa'nın en büyüğü olma umudunu sürdürdü.