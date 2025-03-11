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Neymar, Kız Kardeşinin Doğum Günü Haftasında Yine Bildiğimiz Gibi

Neymar, Kız Kardeşinin Doğum Günü Haftasında Yine Bildiğimiz Gibi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.03.2025 - 18:56

Yeşil sahaların en yetenekli isimlerinden biri olan Neymar, yıllardır süren geleneğini 2025'te de devam ettirdi. Brezilyalı yıldız, kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum günü haftasında sakatlandı. Kulübü Santos'u Corintihas mücadelesinde yalnız bıraktı, taraftarlar tepki gösterince açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Rio Karnavalı'ndan sonra sakatlık haberi geldi.

Rio Karnavalı'ndan sonra sakatlık haberi geldi.

Her yıl mart ayının ilk haftasında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen Rio Karnavalı, 2025'te de oldukça renkli anlara sahne oldu. Ülkenin yıldız futbolcusu Neymar da binlerce yerli ve yabancı turistin katıldığı etkinliği kaçırmadı. 5 Mart'ta Rio sokaklarında görülen Neymar, 10 Mart'ta oynanan maça çıkmadı. Sebebi 'hafif' ağrılarıydı.

"Bilerek maça çıkmadı" eleştirisi

"Bilerek maça çıkmadı" eleştirisi

Santos taraftarı, takımlarının Corinthians'a 2-1 kaybederek kupa yarı finalinde elenmesinin ardından Neymar'ı hedef aldı. Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki yıldız isme tepki gösterirken, Neymar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada perşembe günü rahatsızlandığını ve bu yüzden Corinthians maçında forma giyemediğini dile getirdi.

Böylelikle Neymar, kız kardeşi Rafaella'nın doğum günü haftasında sahalardan yine uzak kaldı.

Böylelikle Neymar, kız kardeşi Rafaella'nın doğum günü haftasında sahalardan yine uzak kaldı.

  • 14/15: Cezalı

  • 15/16: Cezalı

  • 16/17: Sakat

  • 17/18: Sakat

  • 18/19: Sakat

  • 23/24: Sakat

  • 24/25: Sakat

Geçtiğimiz yıllarda Sergio Ramos'a Neymar ile birlikte oynama ihtimali sorulmuş, İspanyol savunmacı şöyle demişti:

“En iyilerle oynamak isterim. Neymar da onlardan biri. Ama önce kardeşinin doğum günü meselesini çözmemiz lazım.”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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