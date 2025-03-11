Neymar, Kız Kardeşinin Doğum Günü Haftasında Yine Bildiğimiz Gibi

Her yıl mart ayının ilk haftasında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen Rio Karnavalı, 2025'te de oldukça renkli anlara sahne oldu. Ülkenin yıldız futbolcusu Neymar da binlerce yerli ve yabancı turistin katıldığı etkinliği kaçırmadı. 5 Mart'ta Rio sokaklarında görülen Neymar, 10 Mart'ta oynanan maça çıkmadı. Sebebi 'hafif' ağrılarıydı.