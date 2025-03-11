Neymar, Kız Kardeşinin Doğum Günü Haftasında Yine Bildiğimiz Gibi
Neymar, Kız Kardeşinin Doğum Günü Haftasında Yine Bildiğimiz Gibi
Yeşil sahaların en yetenekli isimlerinden biri olan Neymar, yıllardır süren geleneğini 2025'te de devam ettirdi. Brezilyalı yıldız, kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum günü haftasında sakatlandı. Kulübü Santos'u Corintihas mücadelesinde yalnız bıraktı, taraftarlar tepki gösterince açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Rio Karnavalı'ndan sonra sakatlık haberi geldi.
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"Bilerek maça çıkmadı" eleştirisi
Böylelikle Neymar, kız kardeşi Rafaella'nın doğum günü haftasında sahalardan yine uzak kaldı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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