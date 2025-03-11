100 Bin Kişilik Yeni Stadyum: Manchester United Old Trafford'a Veda Ediyor
100 Bin Kişilik Yeni Stadyum: Manchester United Old Trafford'a Veda Ediyor
Manchester United, kulüp tarihinin en büyük projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. 115 yıldır kulübün evi olan Old Trafford’un yerine, 100 bin kişilik dev bir stadyum inşa edilecek. Yeni tesis, futbol dünyasında çığır açacak modern tasarımı ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkılarla dikkat çekiyor.
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115 yıllık Old Trafford tarih oluyor.
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Devasa bir futbol arenası inşa edilecek.
"Son teknoloji bir stat"
Ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunacak.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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