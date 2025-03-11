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100 Bin Kişilik Yeni Stadyum: Manchester United Old Trafford'a Veda Ediyor

100 Bin Kişilik Yeni Stadyum: Manchester United Old Trafford'a Veda Ediyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.03.2025 - 17:45

Manchester United, kulüp tarihinin en büyük projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. 115 yıldır kulübün evi olan Old Trafford’un yerine, 100 bin kişilik dev bir stadyum inşa edilecek. Yeni tesis, futbol dünyasında çığır açacak modern tasarımı ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkılarla dikkat çekiyor.

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115 yıllık Old Trafford tarih oluyor.

115 yıllık Old Trafford tarih oluyor.

'Düşler Tiyatrosu'na veda vakti. 1910'da açılan ve Manchester United'ın muhteşem zaferlerine ev sahipliği yapan 74 bin kişi kapasiteli Old Trafford, kulübün yeni projesi nedeniyle yıkılacak.

Devasa bir futbol arenası inşa edilecek.

Devasa bir futbol arenası inşa edilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni stadyum 100 bin kişilik olacak ve üç büyük kuleyle desteklenen ikonik bir tasarımla büyüleyici bir atmosfer yaratacak. Ayrıca, Trafalgar Meydanı’nın iki katı büyüklüğünde dev bir halka açık alan da projeye dahil edilecek.

"Son teknoloji bir stat"

"Son teknoloji bir stat"

Manchester United Kulübü hissedarlarından Sir Jim Ratcliffe, projeye dair 'Bugün, dünyanın en harika stadının inşasına yönelik inanılmaz heyecan verici yolculuğun başlangıcını yapıyoruz. Mevcut stadımız 115 yıldır bize mükemmel hizmet etti ancak spor dünyasının en iyi arenalarının gerisinde kaldı. Mevcut stadın yanına inşa ederek Old Trafford'un özünü koruyacak, tarihi evimize sadece birkaç adım uzaklıkta taraftar deneyimini dönüştürerek son teknoloji bir stat inşa edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunacak.

Ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunacak.

5 yılda bitirilmesi planlanan yeni stadyumun, 2 milyar sterine mâl olacağı ifade edilirken;

  • İngiltere ekonomisine yıllık 7,3 milyar sterlin ek gelir sağlanması,

  • 92 bin yeni istihdam oluşturulması,

  • 17 binden fazla yeni konut inşa edilmesi,

  • Bölgeye her yıl 1,8 milyon yeni ziyaretçi çekilmesi bekleniyor.

United'ın sosyal medya paylaşımı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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