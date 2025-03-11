100 Bin Kişilik Yeni Stadyum: Manchester United Old Trafford'a Veda Ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni stadyum 100 bin kişilik olacak ve üç büyük kuleyle desteklenen ikonik bir tasarımla büyüleyici bir atmosfer yaratacak. Ayrıca, Trafalgar Meydanı’nın iki katı büyüklüğünde dev bir halka açık alan da projeye dahil edilecek.