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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.03.2025 - 21:53

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?

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1. Sizce nasıl sonuçlanır?

1. Sizce nasıl sonuçlanır?
twitter.com

2. Rangers maçına etki etmiş olabilir

2. Rangers maçına etki etmiş olabilir
twitter.com

3. Bir türlü atlatamadı sakatlığını...

3. Bir türlü atlatamadı sakatlığını...
twitter.com

4. İşi biliyor 🫡

4. İşi biliyor 🫡
twitter.com

5. Bu oyundaki isimler 😁

5. Bu oyundaki isimler 😁
twitter.com
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6. Arda'yı da "yedi" 🙄

6. Arda'yı da "yedi" 🙄
twitter.com

7. Güzel atmıştı

7. Güzel atmıştı
twitter.com

8. 😂😂

8. 😂😂
twitter.com

9. Ajax'ta hiç böyle değildi 🤨

9. Ajax'ta hiç böyle değildi 🤨
twitter.com

10. Fred...

10. Fred...
twitter.com
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11. 😂😂

11. 😂😂
twitter.com

12. Beşiktaşlılar?

12. Beşiktaşlılar?
twitter.com

13. Takımlarımız kötü oynamasın...

13. Takımlarımız kötü oynamasın...
twitter.com

14.

14.
twitter.com

15. Efsane olay 😁

15. Efsane olay 😁
twitter.com
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16. Gerçekten hiç olmamış 🫢

16. Gerçekten hiç olmamış 🫢
twitter.com

17. "Hoca bitir hocaa"

17. "Hoca bitir hocaa"
twitter.com

18. Kim takımına her ne kadar kızsa da bu böyle 😁

18. Kim takımına her ne kadar kızsa da bu böyle 😁
twitter.com

19. Hem de çok önceden

19. Hem de çok önceden
twitter.com

20. Değişik bir tarzı var diyelim

20. Değişik bir tarzı var diyelim
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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