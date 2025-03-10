Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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1. Sizce nasıl sonuçlanır?
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2. Rangers maçına etki etmiş olabilir
3. Bir türlü atlatamadı sakatlığını...
4. İşi biliyor 🫡
5. Bu oyundaki isimler 😁
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6. Arda'yı da "yedi" 🙄
7. Güzel atmıştı
8. 😂😂
9. Ajax'ta hiç böyle değildi 🤨
10. Fred...
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11. 😂😂
12. Beşiktaşlılar?
13. Takımlarımız kötü oynamasın...
14.
15. Efsane olay 😁
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16. Gerçekten hiç olmamış 🫢
17. "Hoca bitir hocaa"
18. Kim takımına her ne kadar kızsa da bu böyle 😁
19. Hem de çok önceden
20. Değişik bir tarzı var diyelim
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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