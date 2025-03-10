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Arda Güler'in Sezon Sonunda Real Madrid'den Ayrılması Gündemde!

Arda Güler'in Sezon Sonunda Real Madrid'den Ayrılması Gündemde!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.03.2025 - 20:41

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de süre alamayan milli futbolcu Arda Güler'in geleceğinin nasıl şekilleneceği futbol dünyasında cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Eflatun-beyazlıların her maçından sonra gündeme gelen konu hakkında Almanya basınından yepyeni bir iddia ortaya atıldı.

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Arda Güler için işler iyi gitmiyor.

Arda Güler için işler iyi gitmiyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan 19 yaşındaki milli futbolcu, dev kulüpteki son dönemde adeta teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından unutuldu. Genç yetenek, yeni yılın ilk üç ayında sadece 5 maça çıktı ve 106 dakika sahada kalabildi.

Leverkusen ve Frankfurt devrede.

Leverkusen ve Frankfurt devrede.

Almanya basınından Fussball News'in haberine göre Arda ve menajeri, Madrid'in kendilerine karşı olan tutumundan iyice rahatsız olmaya başladı ve ayrılık seçeneğini ciddi biçimde düşünmeye başladı.

Milli yıldız için Leverkusen ve Frankfurt'un durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Leverkusen'in yaz transfer döneminde olası Florian Wirtz ayrılığında Arda'yı bonservisiyle kadroya katmak istediği belirtildi.

Real Sociedad iddiası da vardı.

Real Sociedad iddiası da vardı.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınından TodoFichajes de Real Sociedad'ın Arda için Real Madrid'den bilgi aldığını paylaşmıştı. Daha önce Theo Hernandez ve Martin Odegaard'ı kiralık olarak kadrosuna katan Sociedad, oyunculara düzenli forma şansı vermişti. Bu süreçten kazançlı çıkan Madrid ekibi, Hernandez’i 22,8 milyon euroya Milan’a, Odegaard’ı ise 45 milyon euroya Arsenal’e satmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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