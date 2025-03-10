Arda Güler'in Sezon Sonunda Real Madrid'den Ayrılması Gündemde!

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınından TodoFichajes de Real Sociedad'ın Arda için Real Madrid'den bilgi aldığını paylaşmıştı. Daha önce Theo Hernandez ve Martin Odegaard'ı kiralık olarak kadrosuna katan Sociedad, oyunculara düzenli forma şansı vermişti. Bu süreçten kazançlı çıkan Madrid ekibi, Hernandez’i 22,8 milyon euroya Milan’a, Odegaard’ı ise 45 milyon euroya Arsenal’e satmıştı.