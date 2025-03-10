Arda Güler'in Sezon Sonunda Real Madrid'den Ayrılması Gündemde!
Arda Güler'in Sezon Sonunda Real Madrid'den Ayrılması Gündemde!
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de süre alamayan milli futbolcu Arda Güler'in geleceğinin nasıl şekilleneceği futbol dünyasında cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Eflatun-beyazlıların her maçından sonra gündeme gelen konu hakkında Almanya basınından yepyeni bir iddia ortaya atıldı.
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Arda Güler için işler iyi gitmiyor.
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Leverkusen ve Frankfurt devrede.
Real Sociedad iddiası da vardı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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