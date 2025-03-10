TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Yabancı Hakem Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Yabancı Hakem Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!
Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemiyle ilgili tartışmalara Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu. Hacıosmanoğlu, gelen taleplere rağmen Türk hakemlere güvendiklerini vurgulayarak derbiyi yerli bir hakemin yöneteceğini net bir şekilde ifade etti.
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TFF Başkanı yabancı hakem konusunda kararını verdi.
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Dev derbide Slavko Vincic görev almış, karşılaşmanın ardından kulüplerden talepler gelmişti.
Alanyaspor - Galatasaray maçında düdük çalan Yasin Kol, geçer not aldı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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