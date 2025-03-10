TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Yabancı Hakem Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maça Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic atanmıştı. TFF yönetimi, tecrübeli hakemin her iki takıma da eşit şekilde yaklaşmasından memnun kalmıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe, ligde kalan tüm maçlarında yabancı hakem görmek istediğini resmen açıklamıştı. Trabzonspor, Beşiktaş ve Samsunspor ise kritik maçlarında yabancı hakem talebinde bulunmuştu.