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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Yabancı Hakem Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Yabancı Hakem Tartışmalarına Son Noktayı Koydu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.03.2025 - 17:39

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemiyle ilgili tartışmalara Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu. Hacıosmanoğlu, gelen taleplere rağmen Türk hakemlere güvendiklerini vurgulayarak derbiyi yerli bir hakemin yöneteceğini net bir şekilde ifade etti.

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TFF Başkanı yabancı hakem konusunda kararını verdi.

TFF Başkanı yabancı hakem konusunda kararını verdi.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süper Lig'in kalan haftalarında yabancı hakemlerin görev almayacağını belirttiğini, 'Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz.' dediğini paylaştı.

Dev derbide Slavko Vincic görev almış, karşılaşmanın ardından kulüplerden talepler gelmişti.

Dev derbide Slavko Vincic görev almış, karşılaşmanın ardından kulüplerden talepler gelmişti.

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maça Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic atanmıştı. TFF yönetimi, tecrübeli hakemin her iki takıma da eşit şekilde yaklaşmasından memnun kalmıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe, ligde kalan tüm maçlarında yabancı hakem görmek istediğini resmen açıklamıştı. Trabzonspor, Beşiktaş ve Samsunspor ise kritik maçlarında yabancı hakem talebinde bulunmuştu.

Alanyaspor - Galatasaray maçında düdük çalan Yasin Kol, geçer not aldı.

Alanyaspor - Galatasaray maçında düdük çalan Yasin Kol, geçer not aldı.

Hacıosmanoğlu'nun lider Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanından 2-1'le döndüğü maçın hakemi Yasin Kol'u da çok beğendiği aktarıldı:

'Yasin Kol'un performansını beğendim. Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak. Kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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