Gazetedeki Trabzonspor - Hatayspor Maçının Haber Başlığı Tepkilere Neden Oldu

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili (Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ) etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 107 bin 213 vatandaşımızın da yaralandığı açıklanmıştı.