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Gazetedeki Trabzonspor - Hatayspor Maçının Haber Başlığı Tepkilere Neden Oldu

Gazetedeki Trabzonspor - Hatayspor Maçının Haber Başlığı Tepkilere Neden Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.03.2025 - 16:08

Trabzonspor - Hatayspor maçının ardından yerel bir gazetede atılan haber başlığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bordo-mavili ekibin aldığı yenilgi, 'Hatay Depremi' olarak öne çıkarıldı.

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Trabzonspor, Hatayspor'a evinde kaybetti.

Trabzonspor, Hatayspor'a evinde kaybetti.

Süper Lig'in 27. haftasında küme düşme potasından kurtulmak isteyen Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bordo-mavililer, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti. Üç puanı getiren goller, 21'de Görkem, 65'te Massanga'dan geldi. 

Hatay temsilcisi, bu sonuçla bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde ederken puanını 16'ya yükseltti. Ev sahibi Trabzonspor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 32 puanda kaldı. 90 dakikanın ardından bordo-mavili ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş istifaya davet edildi.

Trabzon yerel basınından bir gazete, maçı okurlarına böyle aktardı 👇

Trabzon yerel basınından bir gazete, maçı okurlarına böyle aktardı 👇

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili (Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ) etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 107 bin 213 vatandaşımızın da yaralandığı açıklanmıştı.

Haberin başlığı sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerden sadece birkaçı 👇

Haberin başlığı sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerden sadece birkaçı 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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