Gazetedeki Trabzonspor - Hatayspor Maçının Haber Başlığı Tepkilere Neden Oldu
Gazetedeki Trabzonspor - Hatayspor Maçının Haber Başlığı Tepkilere Neden Oldu
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Trabzonspor, Hatayspor'a evinde kaybetti.
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Trabzon yerel basınından bir gazete, maçı okurlarına böyle aktardı 👇
Haberin başlığı sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerden sadece birkaçı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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