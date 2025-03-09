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Galatasaray'ın Carlos Cuesta Paylaşımı Taraftarlar Arasında Tartışma Yarattı

Galatasaray'ın Carlos Cuesta Paylaşımı Taraftarlar Arasında Tartışma Yarattı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.03.2025 - 13:16

Futbol kulüpleri, oyuncularının doğum günlerini genellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlar. Ardından, antrenmandan önce veya sonra futbolcu için bir pasta kesilir. Bu geleneğin bazı durumlarda taraftarların tepkisine yol açtığı da oluyor. Galatasaray'ın Cuesta için yaptığı doğum günü paylaşımında olduğu gibi.

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Galatasaray taraftarının Cuesta transferine öfkesi bitmek bilmiyor.

Galatasaray taraftarının Cuesta transferine öfkesi bitmek bilmiyor.

Kış transfer döneminin son haftasında Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen Cuesta, Galatasaraylı taraftarlar tarafından 'yetersiz' olarak görüldü. Nelsson'un kiralık olarak gönderilip Kolombiyalı savunmacıya 8 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi, 1.6 milyon euro maaş verilmesi üstüne de sözleşmenin 3,5 yıllık olması tepkilere neden oldu. Özellikle penaltı yaptırdığı, Kasımpaşa maçının 3-3'lük beraberlikle noktalanmasıyla sabırlar taştı.

Sarı-kırmızılı kulübün doğum günü paylaşımı gündem oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün doğum günü paylaşımı gündem oldu.
twitter.com

Gönderide 'Bugün futbolcumuz Carlos Cuesta'nın doğum günü. İyi ki doğdun Cuesta!' cümlelerine yer verildi.

Taraftarların bir kısmı paylaşıma tepki gösterirken bir kısmı da tepki gösterenleri eleştirdi 👇

Taraftarların bir kısmı paylaşıma tepki gösterirken bir kısmı da tepki gösterenleri eleştirdi 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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