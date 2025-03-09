Galatasaray'ın Carlos Cuesta Paylaşımı Taraftarlar Arasında Tartışma Yarattı

Futbol kulüpleri, oyuncularının doğum günlerini genellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlar. Ardından, antrenmandan önce veya sonra futbolcu için bir pasta kesilir. Bu geleneğin bazı durumlarda taraftarların tepkisine yol açtığı da oluyor. Galatasaray'ın Cuesta için yaptığı doğum günü paylaşımında olduğu gibi.