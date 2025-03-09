Galatasaray'ın Carlos Cuesta Paylaşımı Taraftarlar Arasında Tartışma Yarattı
Galatasaray'ın Carlos Cuesta Paylaşımı Taraftarlar Arasında Tartışma Yarattı
Futbol kulüpleri, oyuncularının doğum günlerini genellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlar. Ardından, antrenmandan önce veya sonra futbolcu için bir pasta kesilir. Bu geleneğin bazı durumlarda taraftarların tepkisine yol açtığı da oluyor. Galatasaray'ın Cuesta için yaptığı doğum günü paylaşımında olduğu gibi.
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Galatasaray taraftarının Cuesta transferine öfkesi bitmek bilmiyor.
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Sarı-kırmızılı kulübün doğum günü paylaşımı gündem oldu.
Taraftarların bir kısmı paylaşıma tepki gösterirken bir kısmı da tepki gösterenleri eleştirdi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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