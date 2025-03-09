onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Yıllarca Türkiye'de Forma Giyen ABD'li Basketbolcu Marcus Denmon Hırsızlığa Karıştı!

Yıllarca Türkiye'de Forma Giyen ABD'li Basketbolcu Marcus Denmon Hırsızlığa Karıştı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.03.2025 - 12:00

Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ, İstanbul BB, Gaziantep Basketbol ve Petkimspor formaları giymiş olan Marcus Denmon, ABD’de ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. 35 yaşındaki eski basketbolcunun Oklahoma’da soyguna karıştığı ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir kadını silah zoruyla gasp etti.

Bir kadını silah zoruyla gasp etti.

ABD basınından KSHB ve diğer kaynakların aktardığına göre Marcus Denmon ve Malik Denmon, Oklahoma’da bir kadını otoparkta aracına bineceği sırada silah zoruyla gasp etti. İkili yaklaşık 15 bin dolar nakit para çalarak, olay yerinden beyaz bir Chevrolet marka araç ile kaçtı.

Suçlamaları kabul etti.

Suçlamaları kabul etti.

Denmon’un, hakkında yöneltilen suçlamalar nedeniyle 28 Şubat’ta Oklahoma’ya geri dönmeyi kabul ettiği ve mahkeme tarafından kefalet bedelinin 50 bin dolar olarak belirlendiği bildirildi.

5 sezon Basketbol Süper Lig'inde forma giymişti.

5 sezon Basketbol Süper Lig'inde forma giymişti.

2013-2014 sezonunda TOFAŞ ile Türkiye kariyerine başlayan ABD'li oyun kurucu, 2023-2024 sezonunda Bursa ekibine geri dönmüştü. Arada geçen yıllarda ise sırasıyla İBB Spor, Gaziantep Basket, Panathianikos ve Aliğa Petkim'le parkeye adım atmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın