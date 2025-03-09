Yıllarca Türkiye'de Forma Giyen ABD'li Basketbolcu Marcus Denmon Hırsızlığa Karıştı!
Yıllarca Türkiye'de Forma Giyen ABD'li Basketbolcu Marcus Denmon Hırsızlığa Karıştı!
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Bir kadını silah zoruyla gasp etti.
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Suçlamaları kabul etti.
5 sezon Basketbol Süper Lig'inde forma giymişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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