Yıllarca Türkiye'de Forma Giyen ABD'li Basketbolcu Marcus Denmon Hırsızlığa Karıştı!

ABD basınından KSHB ve diğer kaynakların aktardığına göre Marcus Denmon ve Malik Denmon, Oklahoma’da bir kadını otoparkta aracına bineceği sırada silah zoruyla gasp etti. İkili yaklaşık 15 bin dolar nakit para çalarak, olay yerinden beyaz bir Chevrolet marka araç ile kaçtı.