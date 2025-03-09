Galatasaray Taraftarından Neymar İddiasına Tepkiler

Kış transfer döneminin sona ermiş olmasının üzerinden kısa bir zaman geçse de futbol dünyasında gelecek sezonun planları şimdiden yapılmaya başlandı. Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri ise Brezilya futbolunun en büyük yıldızlarından Neymar. Futbola başladığı kulüp Santos’a geri dönen tecrübeli oyuncu, Avrupa’dan birçok takımın radarında. İddialara göre bu kulüplerden biri de Galatasaray. Peki, sarı-kırmızılı taraftarlar bu iddiaya ne diyor?