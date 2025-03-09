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Galatasaray Taraftarından Neymar İddiasına Tepkiler

Galatasaray Taraftarından Neymar İddiasına Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.03.2025 - 10:56

Kış transfer döneminin sona ermiş olmasının üzerinden kısa bir zaman geçse de futbol dünyasında gelecek sezonun planları şimdiden yapılmaya başlandı. Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri ise Brezilya futbolunun en büyük yıldızlarından Neymar. Futbola başladığı kulüp Santos’a geri dönen tecrübeli oyuncu, Avrupa’dan birçok takımın radarında. İddialara göre bu kulüplerden biri de Galatasaray. Peki, sarı-kırmızılı taraftarlar bu iddiaya ne diyor?

İspanya basınında çıkan iddiayı burada sizlere aktarmıştık 👇

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Sarı-kırmızılı taraftarların büyük dikkat çeken habere dair sosyal medya paylaşımları ise şöyle 👇

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük dikkat çeken habere dair sosyal medya paylaşımları ise şöyle 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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