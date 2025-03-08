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Avrupa'ya Dönmek İsteyen Neymar'ı Galatasaray'a Yazdılar

Avrupa'ya Dönmek İsteyen Neymar'ı Galatasaray'a Yazdılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2025 - 18:40

Brezilya'nın son dönemde yetiştirdiği süperstarlardan biri Neymar'dı. Barcelona'ya transferi ve Messi ile Suarez'le olan uyumu ile tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Neymar'ı bir kişi durdurabilirdi, o da kendisiydi. Kendisi de kötü bir kariyer planlamasıyla bunu yaptı ve efsane bir kariyeri neredeyse erken bir şekilde noktaladı. 

PSG tercihi ve ardından Arabistan'a gidişiyle Avrupa'nın da gündeminden düştü. Şimdi doğduğu kulüp Santos'ta yeniden eski günlerine dönme sinyali verdi. Hayali ise bir kez daha Barcelona forması giyebilmek. Barcelona, mali kriterleri yavaş yavaş yerine getirebildiği için belki de kısa sürede Messi'nin jübile sezonunda Messi ve Neymar'ı bize bir kez daha izletecekler. 

Bu esnada Katalan basınından Neymar için Süper Lig iddiası ortaya atıldı.

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Efsane olarak doğduğu topraklarda kendini bulan Neymar'ın büyük bir hayali var.

Efsane olarak doğduğu topraklarda kendini bulan Neymar'ın büyük bir hayali var.

Neymar küçük bir çocuk olarak Santos forması giymiş ve başarılarıyla okyanuslar aşıp Katalonya'da Barcelona formasını sırtına geçirmişti. Onun Barcelona'sı da Brezilya'sı da o sahadayken hiç de yenilecek gibi durmuyordu ancak o her şeyi bir kenara bırakıp PSG'ye transfer oldu. Barcelona'nın itirazları eşliğinde 222 milyon Euro'yu kendi vermiş gibi göstererek Paris'e gitti. Orada hayal ettiği hiçbir şey olmadı bir kez daha maddi gerekçelerle Arabistan'ın yolunu tuttu.

Sakatlklar ve hayal kırıklıklarının ardından "Tekrar merhaba Santos" dedi.

Sakatlklar ve hayal kırıklıklarının ardından "Tekrar merhaba Santos" dedi.

Santos'a döndüğünde eski yeteneğini mumla aratacak yorumları vardı. Ancak beklenen olmadı ve Neymar form tutmaya başladı ve golleriyle takımını taşımaya başladı. 

Neymar burada kendini bir kez daha gösterip Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Başarması kolay görünmese de en büyük hayali Barcelona formasını bir kez daha giymek. Brezilya basını da Katalan basını da bu iddialarla çalkalanıyor.

Ya Barcelona ya da Avrupa'da herhangi bir yer...

Ya Barcelona ya da Avrupa'da herhangi bir yer...

Barcelona'ya dönmek isteyen Neymar'la ilgili en önemli gerçek Barcelona olmasa bile Avrupa futbolunda tekrar kendisini göstermek istediği. Birçok kulübün Brezilyalı yıldızı sakatlık riski nedeniyle göz önünde bulundurmaması muhtemelse de böyle bir yıldızı almak isteyecek kulüp sayısı da az olmayacaktır.

İstekli kulüpler arasında Galatasaray da var!

İstekli kulüpler arasında Galatasaray da var!

Katalan basını da bu istekli kulüpler arasında Galatasaray'ın da olabileceğini yazdı. Osimhen'in sezon sonu dev bir Avrupa kulübüne gideceği artık neredeyse kesinken, Galatasaray bu boşluğu bir başka dünya yıldızı ile doldurmak istiyor. Neymar da bunun için önemli bir imza olabilir. Katalan basınının iddiası gerçekleşirse gelecek sezon ligimizde bir dünya yıldızı daha izleyebiliriz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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