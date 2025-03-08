Avrupa'ya Dönmek İsteyen Neymar'ı Galatasaray'a Yazdılar

Brezilya'nın son dönemde yetiştirdiği süperstarlardan biri Neymar'dı. Barcelona'ya transferi ve Messi ile Suarez'le olan uyumu ile tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Neymar'ı bir kişi durdurabilirdi, o da kendisiydi. Kendisi de kötü bir kariyer planlamasıyla bunu yaptı ve efsane bir kariyeri neredeyse erken bir şekilde noktaladı.

PSG tercihi ve ardından Arabistan'a gidişiyle Avrupa'nın da gündeminden düştü. Şimdi doğduğu kulüp Santos'ta yeniden eski günlerine dönme sinyali verdi. Hayali ise bir kez daha Barcelona forması giyebilmek. Barcelona, mali kriterleri yavaş yavaş yerine getirebildiği için belki de kısa sürede Messi'nin jübile sezonunda Messi ve Neymar'ı bize bir kez daha izletecekler.

Bu esnada Katalan basınından Neymar için Süper Lig iddiası ortaya atıldı.