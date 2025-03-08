onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'daki Sızıntı İddialarında Bu Kez Ayhan Akman'ın Adı Geçti

Galatasaray'daki Sızıntı İddialarında Bu Kez Ayhan Akman'ın Adı Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2025 - 17:45

Futbolda kadro ve taktik gizliliği oldukça önemlidir. Takımlar hafta boyu çalışırlar ve hafta sonu rakiplerini şaşırtacak bir taktikle sahaya çıkmaya çalışırlar. Basın da çıkacak kadro ve planı doğru bilmeye çalışarak okuyucu ve izleyecilerine doğru haberi erkenden ulaştırmak ister. Galatasaray'ın kadrosu ise son zamanlarda sıkça doğru tahmin edilebilir hale geldi. Hatta Okan Buruk bir Avrupa Ligi maçı öncesi Okan Buruk yayıncı kuruluşa 'Kadroyu dün siz verdiniz zaten' diye sitem etti. Galatasaray içindeki tartışmaların, görüşmelerin ve kadroların dışarı çıkması ise içerde bir köstebek olduğu iddiasını güçledirdi. Galatasaray'ın köstebeği bulmaya çalıştığı iddia edilirken yeni iddialar ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'da köstebek arayışı sürüyor.

Galatasaray'da köstebek arayışı sürüyor.

Galatasaray'da kadro, taktik ve görüşmelerin basına sızması kulüp içinde bir köstebek olduğu iddiasını güçlendirdi. Galatasaray yönetimi haberlerin kimden sızdığını bulmaya çalışıyor.

Odatv, Ayhan Akman'ın kampa götürülmeyişini "köstebek" hamlesi olarak yorumladı.

Odatv, Ayhan Akman'ın kampa götürülmeyişini "köstebek" hamlesi olarak yorumladı.

Odatv'de yer alan haberde Antalya'ya götürülmeyen personeller ve kulüp kanalının köstebek iddiasıyla götürülmediği, Ayhan Akman'ın da yine bu sebeple kafileye dahil edilmediği iddia edildi.

Ayhan Akman iddiaları Sporcell'e konuşarak yalanladı.

Ayhan Akman iddiaları Sporcell'e konuşarak yalanladı.

Ayhan Akman, 'Böyle deli saçması böyle akıl tutulması... Beni her yerde çok iyi bilirler, Galatasaray'ın tüm adetlerini bilenler, olarak, benim köstebeklik yapmayacağımı herkes bilir. Oda TV'nin saçmalıkları. Beni kimseyle ve kendileriyle karıştırmayın.' dedi.

Ayhan Akman, yaşananları ve kampa katılmayışını başkanın tasarrufu olarak değerlendirdi.

Ayhan Akman, yaşananları ve kampa katılmayışını başkanın tasarrufu olarak değerlendirdi.

Akman, 'Tabiri caizse savaşı içindeyiz. Rakibimizle bildiklerimizi biliyoruz. Tüm takım, camia, futbolcusu, hocası, çalışanları olarak Galatasaray'ın başarısına odaklandık. Yapılan iftiralar elbette ki olacak. Şampiyonluğa odaklanmış durumdayız.' açıklaması yaptı.

Ayhan Akman uzun yıllar Galatasaray forması giymiş, ardından birçok teknik adamın da yardımcılığını yapmıştı. Galatasaray'la bütünleşen bir isim olan Akman zaman zaman oğulları Efe ve Hamza'nın altyapıdaki durumları nedeniyle eleştiriye uğruyordu. 

Son olarak idari görevde olan Akman takım içindeki durumlar nedeniyle de bazı dönemlerde tepki çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın