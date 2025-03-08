Galatasaray'daki Sızıntı İddialarında Bu Kez Ayhan Akman'ın Adı Geçti

Futbolda kadro ve taktik gizliliği oldukça önemlidir. Takımlar hafta boyu çalışırlar ve hafta sonu rakiplerini şaşırtacak bir taktikle sahaya çıkmaya çalışırlar. Basın da çıkacak kadro ve planı doğru bilmeye çalışarak okuyucu ve izleyecilerine doğru haberi erkenden ulaştırmak ister. Galatasaray'ın kadrosu ise son zamanlarda sıkça doğru tahmin edilebilir hale geldi. Hatta Okan Buruk bir Avrupa Ligi maçı öncesi Okan Buruk yayıncı kuruluşa 'Kadroyu dün siz verdiniz zaten' diye sitem etti. Galatasaray içindeki tartışmaların, görüşmelerin ve kadroların dışarı çıkması ise içerde bir köstebek olduğu iddiasını güçledirdi. Galatasaray'ın köstebeği bulmaya çalıştığı iddia edilirken yeni iddialar ortaya çıktı.