Gerçek Hayatta Aradığını Bulamayan FM/CM Yıldızları

Bir CM gecesinde bilgisayarın karşısında uykulu gözlerle ekrana bakarken ekranda yanıp sönen gol ışığının ardından yazan o ismi eminiz ki unutamıyorsunuz. Belki Maxim Tsigalko, belki Kennedy Bakırcıoğlu, belki Julius Aghahowa... Bu yıldızlar ekran başında bizi fazlasıyla mutlu etti. Bize kupalar kazandırdı, stresli gecelerimizi attıkları gollerle, yaptıkları asistlerle şenlendirdi. Belki de onları ucuza alan herkesi mutlu ettiler. Kendileri hariç... Çünkü kariyerleri hiç de oradaki gibi olmadı.İşte bu kategoriye girecek bazı isimler...