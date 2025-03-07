Gerçek Hayatta Aradığını Bulamayan FM/CM Yıldızları
Gerçek Hayatta Aradığını Bulamayan FM/CM Yıldızları
Bir CM gecesinde bilgisayarın karşısında uykulu gözlerle ekrana bakarken ekranda yanıp sönen gol ışığının ardından yazan o ismi eminiz ki unutamıyorsunuz. Belki Maxim Tsigalko, belki Kennedy Bakırcıoğlu, belki Julius Aghahowa... Bu yıldızlar ekran başında bizi fazlasıyla mutlu etti. Bize kupalar kazandırdı, stresli gecelerimizi attıkları gollerle, yaptıkları asistlerle şenlendirdi. Belki de onları ucuza alan herkesi mutlu ettiler. Kendileri hariç... Çünkü kariyerleri hiç de oradaki gibi olmadı.İşte bu kategoriye girecek bazı isimler...
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O bir Hammarby efsanesi...
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En azından o taklaları Kayseri'de izledik.
Kimsesizlerin kimsesiz golcüsü Tsigalko
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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