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Gerçek Hayatta Aradığını Bulamayan FM/CM Yıldızları

Gerçek Hayatta Aradığını Bulamayan FM/CM Yıldızları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2025 - 00:16

Bir CM gecesinde bilgisayarın karşısında uykulu gözlerle ekrana bakarken ekranda yanıp sönen gol ışığının ardından yazan o ismi eminiz ki unutamıyorsunuz. Belki Maxim Tsigalko, belki Kennedy Bakırcıoğlu, belki Julius Aghahowa... Bu yıldızlar ekran başında bizi fazlasıyla mutlu etti. Bize kupalar kazandırdı, stresli gecelerimizi attıkları gollerle, yaptıkları asistlerle şenlendirdi. Belki de onları ucuza alan herkesi mutlu ettiler. Kendileri hariç... Çünkü kariyerleri hiç de oradaki gibi olmadı.İşte bu kategoriye girecek bazı isimler...

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O bir Hammarby efsanesi...

O bir Hammarby efsanesi...

Biraz da biz hangi takımı aldıysak onun. Kennedy Bakırcıoğlu, Süper Lig'den takım almış herkes için bulunmaz nimet. Türk statüsünde oynuyor. Savunma hattı ve kale hariç  neredeyse her mevkide oynuyor. Ve neredeyse 50 bin Euro'ya takımınıza katılıyor. Bize çok şey kazandırdı, futbolculuğunda Ajax bile gördü ama olmadı.

En azından o taklaları Kayseri'de izledik.

En azından o taklaları Kayseri'de izledik.

Shakhtar'dan küçük kaplı bir pazarlığa girecek olup, sonra her neyse deyip parayı bastırarak aldığımız Julius Aghahowa'nın hücumda yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Asist, gol, duran top... Tek başına bir takım, haksız rekabetti. Gerçek hayatta o seviyeye gelmedi, Kayserispor'a transferiyle en azından biz Türkiye'deki CM'cileri sevindirdi.

Kimsesizlerin kimsesiz golcüsü Tsigalko

Kimsesizlerin kimsesiz golcüsü Tsigalko

Finishing'i 20 olan ve o sahadayken 1-0 maça önce başladığınız bir isim. Maxim Tsigalko, Belarus'tan çok ucuz bir paraya alınıp sizi şampiyonluklardan şampiyonluklara koşturan bir isimdi. Hayatı büyük bir sakatlıkla 27 yaşında değişti ve inşaat işçisi oldu, sonu ise işsizlikle tamamlandı. Genç yaşta hayatını kaybetmesi ise hepimizi üzdü.

Yeni Pele denmişti, Rize'de forma giydi

Yeni Pele denmişti, Rize'de forma giydi

NTV'de hafta sonu yayınlanan Futbol Mundial'in vazgeçilmezlerinden biri Adu'ydu. 14 yaşında yeni Pele ilan edilmişti. İletişim çağının nimetleriyle bir anda adını duyurdu. Herkesin dört gözle beklediği ismi Rize Atatürk Stadı'nda koşarken gördük. En önemli özelliği ise her sene iki üç takım değiştirmesi oldu.

Türkiye'de tüm liglerin ilacı golcü Temur Altunhan...

Türkiye'de tüm liglerin ilacı golcü Temur Altunhan...

Football Manager serisinin önceki versiyonlarından Championship Manager 03-04’te, oyunun en değerli futbolcularından biri olarak öne çıkıyordu. Uygun maliyeti ve hızla gelişen potansiyeliyle her zaman dikkat çeken isimlerden biri olmayı başarmıştı.

Ancak sanal dünyada gösterdiği yükselişi gerçek hayatta sürdüremedi. Türk futbolseverlerin büyük umutlar bağladığı bu yetenek, kariyerinde beklenen sıçramayı yapamadı.

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Yok böyle bir oyuncu... Gerçekten!

Yok böyle bir oyuncu... Gerçekten!

Championship Manager 2001/2002'nin efsane isimlerinden biri olan To Madeira, oyunda adeta bir gol makinesiydi. Doğru taktiklerle bir sezonda 50 gol barajını rahatlıkla geçiyordu. Gerçek bir haksız rekabet oluyordu. 

Onu diğerlerinden ayıran en ilginç detay ise, gerçekte var olmayan bir futbolcu olmasıydı.

Süper Lig'de "game changer" bir profil

Süper Lig'de "game changer" bir profil

İrfan Başaran, 1.Lig ve Süper Lig'in önemli yıldızlarındandı. Gerçek kariyeri ise 1.Lig'in etrafında geçti. 1 ve 2.Lig'de transferin aranan ismiydi. Ancak o saf yeteneğini sergileyebileceği daha üst seviyeleri göremedi.

Oyunda Napoli, gerçekte emekli...

Oyunda Napoli, gerçekte emekli...

Sergey Nikiforenko, Belarus'un gururuydu ama oyunda! Bir kez bile ülkesinin A milli takımına seçilmemesi kariyerini özetliyor aslında. Shakhtar Soligorsk'tan bir adım öteye gidememiş bir CM meraklısı el atmadığı için. Kariyeri bu kulüpte son bulurken gerçekçi bir iz bırakmadan vedası muhtemeldir ki bir tek onu ve bizi üzdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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