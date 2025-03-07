Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den Talip Var
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den Talip Var
Beşiktaş deyince akla gelen noktalardan biri de 'özkaynak' düzeni. Serpil Hamdi Tüzün'ün yıllar önce temellerini attığı sistem, eskisi kadar formunda olmasa da yine yıldız adayları çıkarmayı sürdürüyor. Necip Uysal gibi bir kaptanın yanında bu sezon Ersin Destanoğlu, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy gibi isimler de A takımda süre alıyor. Geçtiğimiz yıl performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın da dikkatini çekti.
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Beşiktaş özkaynak düzeninin son meyvelerinden Semih Kılıçsoy...
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Altyapıdan A takıma... Sırada Avrupa!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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