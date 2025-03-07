Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den Talip Var

İddiaya göre Semih Kılıçsoy için Newcastle United ciddi olarak nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş'ın bu transferden beklentisi en az 20 milyon Euro olarak biliniyor.

Ada'nın siyah beyazlı kulübü Sabah'ın iddiasına göre bu yaz transferi bitirmek istiyor.

Semih için Aston Villa sezon başında teklif yapmış ancak teklif Beşiktaş tarafından reddedilmişti.