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Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den Talip Var

Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den Talip Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2025 - 20:57

Beşiktaş deyince akla gelen noktalardan biri de 'özkaynak' düzeni. Serpil Hamdi Tüzün'ün yıllar önce temellerini attığı sistem, eskisi kadar formunda olmasa da yine yıldız adayları çıkarmayı sürdürüyor. Necip Uysal gibi bir kaptanın yanında bu sezon Ersin Destanoğlu, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy gibi isimler de A takımda süre alıyor. Geçtiğimiz yıl performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın da dikkatini çekti.

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Beşiktaş özkaynak düzeninin son meyvelerinden Semih Kılıçsoy...

Beşiktaş özkaynak düzeninin son meyvelerinden Semih Kılıçsoy...

Yusuf Tunaoğlu, Sanlı Sarıalioğlu, Ziya Doğan, Feyyaz Uçar, Metin Tekin, Ali Gültiken, Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ve Nihat Kahveci... Ve niceleri. 

Beşiktaş özkaynak düzeni tarihi boyunca önemli isimleri A takıma kazandırarak adından söz ettirmeyi başardı. Bu sezon kaptan Necip haricinde Ersin, Mustafa Erhan ve Semih de bu hikayeyi devam ettiren isimlerden.

Altyapıdan A takıma... Sırada Avrupa!

Altyapıdan A takıma... Sırada Avrupa!

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın zorlu süreçlerinde sorumluluk almaktan çekinmeyen Semih Kılıçsoy, hem milli takımın hem de Beşiktaş'ın gelecek planları yaptığı bir oyuncu. 

Aynı zamanda Semih, Avrupalı scoutların da ilgisini çekiyor. Zaman zaman hakkında transfer dedikoduları çıkan Semih için bir iddia da İngilitere'den geldi.

Transfer gerçekleşirse formasının rengi değişmeyecek.

Transfer gerçekleşirse formasının rengi değişmeyecek.

İddiaya göre Semih Kılıçsoy için Newcastle United ciddi olarak nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş'ın bu transferden beklentisi en az 20 milyon Euro olarak biliniyor. 

Ada'nın siyah beyazlı kulübü Sabah'ın iddiasına göre bu yaz transferi bitirmek istiyor. 

Semih için Aston Villa sezon başında teklif yapmış ancak teklif Beşiktaş tarafından reddedilmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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