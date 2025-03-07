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6222'den Ceza Aldığı Söylenen Athena Gökhan Stada Nasıl Girdi?

6222'den Ceza Aldığı Söylenen Athena Gökhan Stada Nasıl Girdi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2025 - 18:23

Athena grubunun solistlerinden Gökhan Özoğuz'un ne kadar fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sosyal medyada son dönem yaptığı yorumlarla da dikkat çeken müzisyenin ceza aldığı iddia edilmişti. 6222 sayılı kanundan ceza alan Gökhan Özoğuz'un stadyumlara girişinin engellendiği söylenmişti. Ancak Özoğuz, dün gece Fenerbahçe-Rangers maçını tribünden takip etti. Sosyal medyada cezası gündeme getirilen Özoğuz'un maçı nasıl izlediği merak konusuydu. Gerçek ortaya çıktı. 

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Gökhan Özoğuz deyince akla önce müzisyenliği ardından sıkı bir Fenerbahçe taraftarı oluşu geliyor.

Gökhan Özoğuz deyince akla önce müzisyenliği ardından sıkı bir Fenerbahçe taraftarı oluşu geliyor.

Yıllar önce yaptıkları 'Yensen Yenilsen Kalbim Hep Senle' ile Fenerbahçe taraftarlarının sevilen gruplarından biri haline gelen Athena grubunun yıllar içinde fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu da öğrendik. İki kardeş Gökhan ve Hakan kimi zaman statta kimi zaman evlerinde formalarını giyip takımlarının maçlarını takip ediyorlar.

Gökhan Özoğuz, sosyal medyada da fanatik!

Gökhan Özoğuz, sosyal medyada da fanatik!

Gökhan Özoğuz'un maç günleri sosyal medyada attığı tweetleri paylaşımları muhakkak görmüşsünüzdür. Rakip takım taraftarları ile tartışmaktan hakem yorumlarına kadar birçok konuda paylaşımlar yapan Gökhan Özoğuz'un Galatasaray'ın şikayetiyle 6222'den ceza aldığı ve maçları artık stadyumdan takip edemeyeceği iddia edilmişti.

Gökhan ve Hakan Özoğuz'un Rangers maçında tribünde olması ise soru işareti yarattı.

Gökhan ve Hakan Özoğuz'un Rangers maçında tribünde olması ise soru işareti yarattı.

Oda TV, Gökhan Özoğuz'a cezalı olduğu halde nasıl stada girebildiğini sordu. Gökhan Özoğuz, herhangi bir ceza almadığını ancak Galatasaray'ın bu yönde bir başvurusu olduğunu söyledi. 

Ceza iddiaları sonrası avukatıyla beraber başsavcılığa gittiğini söyleyen Özoğuz, burada ceza almadığını öğrendiğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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