6222'den Ceza Aldığı Söylenen Athena Gökhan Stada Nasıl Girdi?

Athena grubunun solistlerinden Gökhan Özoğuz'un ne kadar fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sosyal medyada son dönem yaptığı yorumlarla da dikkat çeken müzisyenin ceza aldığı iddia edilmişti. 6222 sayılı kanundan ceza alan Gökhan Özoğuz'un stadyumlara girişinin engellendiği söylenmişti. Ancak Özoğuz, dün gece Fenerbahçe-Rangers maçını tribünden takip etti. Sosyal medyada cezası gündeme getirilen Özoğuz'un maçı nasıl izlediği merak konusuydu. Gerçek ortaya çıktı.

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