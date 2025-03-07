6222'den Ceza Aldığı Söylenen Athena Gökhan Stada Nasıl Girdi?
6222'den Ceza Aldığı Söylenen Athena Gökhan Stada Nasıl Girdi?
Athena grubunun solistlerinden Gökhan Özoğuz'un ne kadar fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sosyal medyada son dönem yaptığı yorumlarla da dikkat çeken müzisyenin ceza aldığı iddia edilmişti. 6222 sayılı kanundan ceza alan Gökhan Özoğuz'un stadyumlara girişinin engellendiği söylenmişti. Ancak Özoğuz, dün gece Fenerbahçe-Rangers maçını tribünden takip etti. Sosyal medyada cezası gündeme getirilen Özoğuz'un maçı nasıl izlediği merak konusuydu. Gerçek ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökhan Özoğuz deyince akla önce müzisyenliği ardından sıkı bir Fenerbahçe taraftarı oluşu geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökhan Özoğuz, sosyal medyada da fanatik!
Gökhan ve Hakan Özoğuz'un Rangers maçında tribünde olması ise soru işareti yarattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın