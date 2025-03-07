Cengiz Ünder'in Beşiktaş Transferi İki Futbolcuya Takılmış: "Sen Bilirsin Ama..."

En önemli iddia taraftarların sosyal medyada Cengiz'le ilgili yazdıkları yorumlardı. Serdal Adalı, 'Sosyal medya etkisiyle iş yapmam' dedi. Ancak bu transferde en azından Cengiz için sosyal medya önemli rol oynamış.

Fanatik Gazetesi'nin iddiasına göre Cengiz, Beşiktaş'ı kaptanlar Mert Günok ve Necip Uysal'a sordu. İki oyuncu da Cengiz'e 'Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği isim, takımda tutunamaz. Son örnek Aboubakar. Karar elbette senin ama sıkıntı çekmeni istemeyiz.' dedikleri, Cengiz de bu görüşme sonrasında transferden vazgeçti.