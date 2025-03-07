Cengiz Ünder'in Beşiktaş Transferi İki Futbolcuya Takılmış: "Sen Bilirsin Ama..."
Cengiz Ünder'in Beşiktaş Transferi İki Futbolcuya Takılmış: "Sen Bilirsin Ama..."
Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ile Beşiktaş'ın anlaşması an meselesiydi. Ancak sosyal medyada oluşan tepkiler ve maliyet konusundaki söylentiler transferi bir anda iptal ettirdi. Cengiz de birkaç kulüple görüştükten sonra Amerika'nın yolunu tuttu. Los Angeles FC forması giyen oyuncu için yeni iddialar ortaya atıldı. Serdal Adalı, 'oyuncu istememiş, sosyal medyanın etkisiyle adam alıp göndermem' demişti ancak işin içinde farklı bir detay ortaya çıktı.
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Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle geldi.
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Önerildiği kulüplerden tek tek reddedildi.
Beşiktaş transferi ise son anda iptal oldu. Taraftarlar bunun iptal nedeniyle ilgili ilginç iddialar ortaya attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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