onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Cengiz Ünder'in Beşiktaş Transferi İki Futbolcuya Takılmış: "Sen Bilirsin Ama..."

Cengiz Ünder'in Beşiktaş Transferi İki Futbolcuya Takılmış: "Sen Bilirsin Ama..."

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2025 - 17:51

Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ile Beşiktaş'ın anlaşması an meselesiydi. Ancak sosyal medyada oluşan tepkiler ve maliyet konusundaki söylentiler transferi bir anda iptal ettirdi. Cengiz de birkaç kulüple görüştükten sonra Amerika'nın yolunu tuttu. Los Angeles FC forması giyen oyuncu için yeni iddialar ortaya atıldı. Serdal Adalı, 'oyuncu istememiş, sosyal medyanın etkisiyle adam alıp göndermem' demişti ancak işin içinde farklı bir detay ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle geldi.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle geldi.

Ancak birkaç maç hariç varlık göstermekte zorlanan Cengiz, Mourinho'nun da gözünden düştü. Cengiz Ünder de neredeyse sezon başından bu yana kendisine takım arıyor.

Önerildiği kulüplerden tek tek reddedildi.

Önerildiği kulüplerden tek tek reddedildi.

Cengiz Ünder, Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden takımla temas kurdu ancak tüm kapılar tek tek yüzüne kapandı. Son olarak sürpriz bir şekilde adı Beşiktaş'la geçen Cengiz için iş imzaya kalmıştı.

Beşiktaş transferi ise son anda iptal oldu. Taraftarlar bunun iptal nedeniyle ilgili ilginç iddialar ortaya attı.

Beşiktaş transferi ise son anda iptal oldu. Taraftarlar bunun iptal nedeniyle ilgili ilginç iddialar ortaya attı.

En önemli iddia taraftarların sosyal medyada Cengiz'le ilgili yazdıkları yorumlardı. Serdal Adalı, 'Sosyal medya etkisiyle iş yapmam' dedi. Ancak bu transferde en azından Cengiz için sosyal medya önemli rol oynamış. 

Fanatik Gazetesi'nin iddiasına göre Cengiz, Beşiktaş'ı kaptanlar Mert Günok ve Necip Uysal'a sordu. İki oyuncu da Cengiz'e 'Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği isim, takımda tutunamaz. Son örnek Aboubakar. Karar elbette senin ama sıkıntı çekmeni istemeyiz.' dedikleri, Cengiz de bu görüşme sonrasında transferden vazgeçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın