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Büyük Tehlike! Trabzonspor’un Dolgu Zemin Üzerine Yapılan Stadı Çatlamaya Başladı, Önlem Olmazsa Yıkılabilir!

Büyük Tehlike! Trabzonspor’un Dolgu Zemin Üzerine Yapılan Stadı Çatlamaya Başladı, Önlem Olmazsa Yıkılabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.03.2025 - 13:14

Trabzonspor’un 2016 yılında yapılan Akyazı Stadı’nda büyük tehlike kapıda! Ekol TV’de yer alan habere göre; 2016 yılında denizin üzerine dolgu zemine yapılan stadyumun duvarlarında ciddi boyutlarda çatlaklar oluştu. 

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Trabzonspor’un 2016 yılında yapılan Akyazı Stadı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Stadın duvarlarında ciddi çatlaklar olmaya başladı.

Trabzonspor’un 2016 yılında yapılan Akyazı Stadı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Stadın duvarlarında ciddi çatlaklar olmaya başladı.

Akyazı Stadı, deniz kenarında olmasından dolayı 2016 yılında dolgu toprak üzerine yapılmıştı, şimdi ise statta çatlaklar oluşmaya başladı.

Uzmanlara göre dolgu toprak üstüne yapılan böylesine büyük yapıların zemin çökmesi kaçınılmaz. Ancak bu duruma önlem alınması gerekiyor.

Uzmanlara göre dolgu toprak üstüne yapılan böylesine büyük yapıların zemin çökmesi kaçınılmaz. Ancak bu duruma önlem alınması gerekiyor.

Oluşan derin çatlaklar taraftarların da gözünü korkuturken Trabzonspor’un maçlarını maçlarını bu statta oynamaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

İşte Ekol TV'de yer alan haberin detayları...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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