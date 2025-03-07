Büyük Tehlike! Trabzonspor’un Dolgu Zemin Üzerine Yapılan Stadı Çatlamaya Başladı, Önlem Olmazsa Yıkılabilir!
Büyük Tehlike! Trabzonspor’un Dolgu Zemin Üzerine Yapılan Stadı Çatlamaya Başladı, Önlem Olmazsa Yıkılabilir!
Trabzonspor’un 2016 yılında yapılan Akyazı Stadı’nda büyük tehlike kapıda! Ekol TV’de yer alan habere göre; 2016 yılında denizin üzerine dolgu zemine yapılan stadyumun duvarlarında ciddi boyutlarda çatlaklar oluştu.
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Trabzonspor’un 2016 yılında yapılan Akyazı Stadı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Stadın duvarlarında ciddi çatlaklar olmaya başladı.
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Uzmanlara göre dolgu toprak üstüne yapılan böylesine büyük yapıların zemin çökmesi kaçınılmaz. Ancak bu duruma önlem alınması gerekiyor.
İşte Ekol TV'de yer alan haberin detayları...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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