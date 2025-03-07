Ece Gürel'in Ölümünün Ardından Mehmet Coşkundeniz Ece'nin Eşi Sezer Gürel'i Topa Tuttu

Ece'nin istifasından sonra eşiyle tartışma yaşadığını anlatan Coşkundeniz, yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Evlenirken söylenen “iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta” sözü, sadece bir klişeden ibaret değildir. Bunu yerine getiremiyorsanız, evlenmeyeceksiniz. Sezer Gürel’in eşine “Sağlık olsun sevgilim, sen kendin için doğru olduğuna inanıyorsan, benim için de doğrudur. Belki biraz para sıkıntımız olacak ama merak etme birlikteyken her şeyi aşarız” demesi gerekiyordu. Ece’nin bu ölümcül olayı yaşamasından tamamen eşini sorumlu tutmasam da Nazım Hikmet’in şu dizelerini anmadan edemiyorum. “Kabahat senin, demeğe de dilim varmıyor ama kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!”