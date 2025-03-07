Ece Gürel'in Ölümünün Ardından Mehmet Coşkundeniz Ece'nin Eşi Sezer Gürel'i Topa Tuttu
Ece Gürel'in Ölümünün Ardından Mehmet Coşkundeniz Ece'nin Eşi Sezer Gürel'i Topa Tuttu
Günlerdir Belgrad Ormanında aranan Ece Gürel, ekiplerin yoğun arama çalışması üzerine sağ olarak bulunmuştu. Ancak Ece Gürel uzun süre aç ve susuz kaldığı için çoklu organ yetmezliği sebebiyle bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ece'nin ölümü tüm Türkiye'yi sarsarken, Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz'in Ece'nin eşiyle ilgili yazdığı yazı dikkat çekti.
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Ece Gürel, geçtiğimiz hafta Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapmak üzere evden çıkmış ve kendisinden uzun süre haber alınamamıştı.
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4. gün sonunda Ece ormanlık alanda 01:15 civarında uyur halde bulundu.
Ancak tüm müdahalelere rağmen bugün Ece'nin hayatını kaybettiği bilgisi geldi.
Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz ise bugünkü "Kabahatin çoğu senin kardeşim" yazısında eş Sezer Gürel' serzenişte bulundu.
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