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Ece Gürel'in Ölümünün Ardından Mehmet Coşkundeniz Ece'nin Eşi Sezer Gürel'i Topa Tuttu

Ece Gürel'in Ölümünün Ardından Mehmet Coşkundeniz Ece'nin Eşi Sezer Gürel'i Topa Tuttu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
07.03.2025 - 12:13

Günlerdir Belgrad Ormanında aranan Ece Gürel, ekiplerin yoğun arama çalışması üzerine sağ olarak bulunmuştu. Ancak Ece Gürel uzun süre aç ve susuz kaldığı için çoklu organ yetmezliği sebebiyle bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ece'nin ölümü tüm Türkiye'yi sarsarken, Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz'in Ece'nin eşiyle ilgili yazdığı yazı dikkat çekti.

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Ece Gürel, geçtiğimiz hafta Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapmak üzere evden çıkmış ve kendisinden uzun süre haber alınamamıştı.

Ece Gürel, geçtiğimiz hafta Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapmak üzere evden çıkmış ve kendisinden uzun süre haber alınamamıştı.

Ece'yi merak eden ailesi emniyet güçleri ve Müge Anlı ile arama çalışmaları başlattı. Arama sahasında önce Ece'ye ait eşyaların bulunduğu bilgisi geldi. Ardından Ece sağ olarak bulundu.

4. gün sonunda Ece ormanlık alanda 01:15 civarında uyur halde bulundu.

4. gün sonunda Ece ormanlık alanda 01:15 civarında uyur halde bulundu.

Ekipler Ece'nin soğuktan hipotermi geçirdiğini tespit etti. Tedavi altına alınan genç kadının bu sırada kalbi durdu. Acil müdahalenin ardından Ece yeniden hayata döndü ve yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen bugün Ece'nin hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen bugün Ece'nin hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

Ece Gürel'in ailesi acı haber karşısında yıkıldı. Bu arada Ece'nin eşi Sezer Gürel'in sosyal medya paylaşımları da gündem oldu.

Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz ise bugünkü "Kabahatin çoğu senin kardeşim" yazısında eş Sezer Gürel' serzenişte bulundu.

Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz ise bugünkü "Kabahatin çoğu senin kardeşim" yazısında eş Sezer Gürel' serzenişte bulundu.

Ece'nin istifasından sonra eşiyle tartışma yaşadığını anlatan Coşkundeniz, yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Evlenirken söylenen “iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta” sözü, sadece bir klişeden ibaret değildir. Bunu yerine getiremiyorsanız, evlenmeyeceksiniz. Sezer Gürel’in eşine “Sağlık olsun sevgilim, sen kendin için doğru olduğuna inanıyorsan, benim için de doğrudur. Belki biraz para sıkıntımız olacak ama merak etme birlikteyken her şeyi aşarız” demesi gerekiyordu. Ece’nin bu ölümcül olayı yaşamasından tamamen eşini sorumlu tutmasam da Nazım Hikmet’in şu dizelerini anmadan edemiyorum. “Kabahat senin, demeğe de dilim varmıyor ama kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!”

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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