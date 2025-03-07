Hayatını Kaybeden Ece Güler'in Yıllar Önce Katıldığı Televizyon Programındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hayatını Kaybeden Ece Güler'in Yıllar Önce Katıldığı Televizyon Programındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan, hastaneye kaldırılan ancak yaşam savaşını kaybeden peyzaj mimarı Ece Güler'in yıllar önce katıldığı bir yarışma programındaki görüntüleri ortaya çıktı.
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2 Mart Pazar Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan Ece Güler hayatını kaybetti.
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Ece Güler’in yıllar önce televizyonda katıldığı bir yarışma programından görüntüleri ortaya çıktı.
İşte Ece Güler’in yıllar önce katıldığı yarışma programındaki görüntüleri…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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