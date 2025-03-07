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Hayatını Kaybeden Ece Güler'in Yıllar Önce Katıldığı Televizyon Programındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hayatını Kaybeden Ece Güler'in Yıllar Önce Katıldığı Televizyon Programındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.03.2025 - 06:12

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan, hastaneye kaldırılan ancak yaşam savaşını kaybeden peyzaj mimarı Ece Güler'in yıllar önce katıldığı bir yarışma programındaki görüntüleri ortaya çıktı. 

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2 Mart Pazar Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan Ece Güler hayatını kaybetti.

2 Mart Pazar Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan Ece Güler hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Krizden bir süre sonra da Ece Gürel yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Güler’in yıllar önce televizyonda katıldığı bir yarışma programından görüntüleri ortaya çıktı.

Ece Güler’in yıllar önce televizyonda katıldığı bir yarışma programından görüntüleri ortaya çıktı.

Programda, 1989 doğumlu olduğunu ve 3 üniversite bitirdiğini söyleyen Ece Güler, astrolojiye çok meraklı olduğunu ve hayalinin Avustralya’ya gitmek olduğunu anlamış.

İşte Ece Güler’in yıllar önce katıldığı yarışma programındaki görüntüleri…

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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