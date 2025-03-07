Belgrad Ormanı’nda Kaybolduktan Uzun Süre Sonra Bulunan Ece Güler Hayatını Kaybetti
Belgrad Ormanı’nda Kaybolduktan Uzun Süre Sonra Bulunan Ece Güler Hayatını Kaybetti
İş yerinde yaşadığı sorunlar sonrasında Belgrad Ormanı’na giden ve 4 güne yakın süre kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Güler, uzun süren arama çalışmaları sonrasında sağ olarak bulunmuştu. Acil olarak hastaneye kaldırılan, tedavisi sırasında da bir kez kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Ece Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde sevinçli haber geldi.
Hastanedeki yaşam savaşını kaybeden Ece Güler hayatını kaybetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın