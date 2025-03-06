Belgrad Ormanı’nda Kaybolduktan Sonra Bulunan Mimar Ece Gürel’in Hastanede Kalbi Durdu!
Belgrad Ormanı’nda Kaybolduktan Sonra Bulunan Mimar Ece Gürel’in Hastanede Kalbi Durdu!
Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu.
Hastanede tedavisi devam eden Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi.
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Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu.
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Tedavisinin Maslak Acıbadem Hastanesinde devam ettiği Ece Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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