Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Ece Güler Sağ Olarak Bulundu: Ece Güler’in Eşinden Duygusal Paylaşım
Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Ece Güler Sağ Olarak Bulundu: Ece Güler’in Eşinden Duygusal Paylaşım
İstanbul’da gittiği Belgrad Ormanı’ndan kaybolan ve 3 gündür tüm ekipler tarafından bulunan Ece Güler’in dün gece sağ olarak bulunmasının ardından eşi Sezer Gürel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde gittiği Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Güler günlerdir aranıyordu.
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Ece Güler’in sağ olarak bulunmasının mutluluğu ile eşi Sezer Güler’den duygusal bir sosyal medya paylaşımı geldi.
İşte Sezer Güler’in, bulunan eşi Ece Güler için yaptığı paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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