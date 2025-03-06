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Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Ece Güler Sağ Olarak Bulundu: Ece Güler’in Eşinden Duygusal Paylaşım

Belgrad Ormanı’nda Kaybolan Ece Güler Sağ Olarak Bulundu: Ece Güler’in Eşinden Duygusal Paylaşım

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2025 - 09:30

İstanbul’da gittiği Belgrad Ormanı’ndan kaybolan ve 3 gündür tüm ekipler tarafından bulunan Ece Güler’in dün gece sağ olarak bulunmasının ardından eşi Sezer Gürel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde gittiği Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Güler günlerdir aranıyordu.

Geçtiğimiz günlerde gittiği Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Güler günlerdir aranıyordu.

Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyen peyzaj mimarı Ece Güler'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı.

Günlerdir aranan Gürel'den sevindiren haber geldi. Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. Hafif yaralı olduğu öğrenilen Gürel, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ece Güler’in sağ olarak bulunmasının mutluluğu ile eşi Sezer Güler’den duygusal bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Ece Güler’in sağ olarak bulunmasının mutluluğu ile eşi Sezer Güler’den duygusal bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Eşinin hayatta olduğunu öğrendiği an gözyaşlarını tutamayan Sezer Gürel'den bugün duygusal bir paylaşım geldi. Gürel fotoğraflardan oluşan videoda 'Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim.' ifadelerini kullandı.

İşte Sezer Güler’in, bulunan eşi Ece Güler için yaptığı paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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