Ormanda Kaybolursak Ne Yapmalıyız? Ormanda Yol Nasıl Bulunur?

Kaybolduğunuzda yapmanız gereken ilk şey çevreyi gözlemlemektir. İnsanlar genellikle vadilere ve su kaynaklarına yakın yerlerde yaşar. Eğer yokuş aşağı inerseniz, büyük ihtimalle bir dere ya da nehir bulacaksınız. Su akış yönü sizi eninde sonunda bir yerleşim yerine ulaştırabilir.

Eğer daha önce bu bölgede bulunduysanız, tanıdık kaya oluşumları veya ağaçlar gibi işaretleri takip edin. Küçük detaylar bile yönünüzü hatırlamanıza yardımcı olabilir.