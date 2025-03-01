Hiçbir Ülkenin Sahiplenmediği Ama Kendi Hükümeti Olan Toprak Parçası: Liberland!

Ancak bu, oldukça zor bir hedef. Çünkü Hırvatistan bölgeyi sıkı kontrol altında tutmaya devam ediyor ve şu an için oraya yerleşmek imkânsız.

Yine de Liberland projesi, devletsiz bir toplumun mümkün olup olmayacağını gösteren ilginç bir deney olarak tarihe geçti.