Hiçbir Ülkenin Sahiplenmediği Ama Kendi Hükümeti Olan Toprak Parçası: Liberland!
Hiçbir Ülkenin Sahiplenmediği Ama Kendi Hükümeti Olan Toprak Parçası: Liberland!
Haritalarda görünmesine rağmen hiçbir ülkenin sahiplenmediği topraklar olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik biri çıkıp burayı bağımsız bir ülke ilan etti ve kendi hükümetini kurdu. Ama buraya gitmek o kadar da kolay değil. Hatta giriş yapmaya çalışanlar defalarca tutuklandı. Peki, bu gizemli yer gerçekten bir ülke mi yoksa sadece bir hayal mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk önce şu sorularla başlayalım: Liberland nedir ve neden kuruldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jedlička, buranın özgürlükçü bir ülke olacağını ve tamamen kripto para ekonomisiyle yönetileceğini söyledi.
Hırvatistan, Liberland’ın Sırbistan’a ait olduğunu söylüyor ancak Sırbistan "Hayır, burası bizim değil." diyor.
Jedlička ve ekibi, Liberland’ı kurduktan sonra oraya yerleşmeye çalıştı.
Hatta bazı kişiler haftalarca gözaltında tutuldu ve para cezaları aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Liberland hala hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmıyor.
Jedlička, gelecekte Liberland’a bir şehir kurmayı, altyapı geliştirmeyi ve uluslararası tanınma sağlamayı hedefliyor.
Eğer bir gün uluslararası bir devlet burayı resmi olarak tanırsa, dünyanın en genç ülkelerinden biri olarak kabul edilebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın