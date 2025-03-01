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Hiçbir Ülkenin Sahiplenmediği Ama Kendi Hükümeti Olan Toprak Parçası: Liberland!

Hiçbir Ülkenin Sahiplenmediği Ama Kendi Hükümeti Olan Toprak Parçası: Liberland!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.03.2025 - 13:34

Haritalarda görünmesine rağmen hiçbir ülkenin sahiplenmediği topraklar olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik biri çıkıp burayı bağımsız bir ülke ilan etti ve kendi hükümetini kurdu. Ama buraya gitmek o kadar da kolay değil. Hatta giriş yapmaya çalışanlar defalarca tutuklandı. Peki, bu gizemli yer gerçekten bir ülke mi yoksa sadece bir hayal mi?

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İlk önce şu sorularla başlayalım: Liberland nedir ve neden kuruldu?

İlk önce şu sorularla başlayalım: Liberland nedir ve neden kuruldu?

Liberland, 2015 yılında Vít Jedlička isimli Çekyalı bir politikacı tarafından bağımsız bir ülke olarak ilan edildi. Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde, Danube Nehri kıyısında yer alıyor. İlginç olan şu ki, bu toprak parçası hiçbir ülkenin resmî olarak sahiplenmediği bir alan.

Jedlička, buranın özgürlükçü bir ülke olacağını ve tamamen kripto para ekonomisiyle yönetileceğini söyledi.

Jedlička, buranın özgürlükçü bir ülke olacağını ve tamamen kripto para ekonomisiyle yönetileceğini söyledi.

Ancak büyük bir problem vardı: Hiçbir ülke Liberland'ı tanımadı! Bu durumun sebebi, Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki sınır anlaşmazlığı. Danube Nehri boyunca uzanan sınır, onlarca yıldır çözülemeyen bir mesele.

Hırvatistan, Liberland’ın Sırbistan’a ait olduğunu söylüyor ancak Sırbistan "Hayır, burası bizim değil." diyor.

Hırvatistan, Liberland’ın Sırbistan’a ait olduğunu söylüyor ancak Sırbistan "Hayır, burası bizim değil." diyor.

Böylece, bu toprak resmi olarak hiçbir ülkeye ait olmayan bir bölge haline geliyor. Jedlička da tam olarak bu yüzden Liberland’ın bağımsız bir ülke olabileceğini iddia etti.

Jedlička ve ekibi, Liberland’ı kurduktan sonra oraya yerleşmeye çalıştı.

Jedlička ve ekibi, Liberland’ı kurduktan sonra oraya yerleşmeye çalıştı.

Ancak Hırvatistan, 2015’ten itibaren bölgeyi kapattı ve giriş yapmaya çalışanları tutukladı. Liberland’a girmeye çalışanlar arasında ABD, Almanya, Danimarka gibi ülkelerden gelen aktivistler de vardı.

Hatta bazı kişiler haftalarca gözaltında tutuldu ve para cezaları aldı.

Hatta bazı kişiler haftalarca gözaltında tutuldu ve para cezaları aldı.

Bütün bu engellere rağmen Jedlička, Liberland’ın resmi bir ülke olarak tanınması için çabalamaya devam etti. Kendi anayasalarını yazdılar, bayraklarını tasarladılar ve hatta kendi hükümetlerini kurdular. Liberland’da vergi sistemi tamamen isteğe bağlı olacak şekilde tasarlandı ve devletin ekonomisi blockchain ve kripto paralar üzerine kuruldu.

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Liberland hala hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmıyor.

Liberland hala hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmıyor.

Ancak, Jedlička ve ekibi bağımsız bir devlet statüsü kazanmak için mücadele etmeye devam ediyor. 2024 yılında tamamen blockchain tabanlı bir seçim düzenleyerek kendi hükümetlerini seçtiklerini açıkladılar.

Jedlička, gelecekte Liberland’a bir şehir kurmayı, altyapı geliştirmeyi ve uluslararası tanınma sağlamayı hedefliyor.

Jedlička, gelecekte Liberland’a bir şehir kurmayı, altyapı geliştirmeyi ve uluslararası tanınma sağlamayı hedefliyor.

Ancak bu, oldukça zor bir hedef. Çünkü Hırvatistan bölgeyi sıkı kontrol altında tutmaya devam ediyor ve şu an için oraya yerleşmek imkânsız.

Yine de Liberland projesi, devletsiz bir toplumun mümkün olup olmayacağını gösteren ilginç bir deney olarak tarihe geçti.

Eğer bir gün uluslararası bir devlet burayı resmi olarak tanırsa, dünyanın en genç ülkelerinden biri olarak kabul edilebilir.

Eğer bir gün uluslararası bir devlet burayı resmi olarak tanırsa, dünyanın en genç ülkelerinden biri olarak kabul edilebilir.

Ama şimdilik, ne pasaportuyla seyahat edebiliyorsunuz ne de oraya özgürce gidebiliyorsunuz.

Peki sizce Liberland bir gün gerçekten bağımsız bir ülke olarak kabul edilebilir mi?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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