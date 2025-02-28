Son Zamanlarda Markalar Neden Pamuk Yerine Polyestere Yöneldi?

Ancak bu bile sorunu tam olarak çözmez çünkü geri dönüştürülen polyester de mikroplastik salınımına devam eder. Polyesterin avantajları ne kadar büyük olursa olsun, yarattığı çevresel ve sağlık sorunları göz ardı edilemeyecek kadar ciddi. Markaların ve tüketicilerin bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Belki de ilk adım, içinde polyester bulunan kıyafetleri satın almamaktır, ne dersiniz?