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Son Zamanlarda Markalar Neden Pamuk Yerine Polyestere Yöneldi?

Son Zamanlarda Markalar Neden Pamuk Yerine Polyestere Yöneldi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 13:57

Bir dolabınızı açıp kıyafetlerinize bakın. Çoğunun tamamen veya kısmen polyester içerdiğini fark edeceksiniz. Bu sentetik malzeme moda dünyasını ele geçirmiş durumda. Üstelik hem avantajları hem de büyük dezavantajları var. Ancak markalar için polyester vazgeçilmez bir seçenek haline geldi. Sahiden, neden? Gelin bakalım...

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Polyesterin yükselişi tesadüf değil, planlı bir sürecin sonucu.

Polyesterin yükselişi tesadüf değil, planlı bir sürecin sonucu.

Polyester üzerine ilk araştırmalar 1920’lerde başladı. 1941 yılında bu sentetik malzemenin ana bileşeni olan polietilen tereftalat (PET) patenti alındı ve üretim haklarını DuPont Chemicals satın aldı. 

O dönem için polyester, mükemmel bir kumaş olarak görülüyordu. Hem hafif hem dayanıklıydı, üstelik suya ve ateşe karşı dirençliydi. Ancak polyesterin asıl yükselişi, moda sektörünün hızlı ve ucuz üretim arayışına girmesiyle başladı.

Markalar için polyester birçok açıdan avantaj sağlıyor.

Markalar için polyester birçok açıdan avantaj sağlıyor.

Öncelikle üretim maliyetleri çok düşük. Pamuk gibi doğal malzemelerle kıyaslandığında, polyester neredeyse yarı fiyatına geliyor. Üstelik fabrikalarda hızlı bir şekilde üretilebildiği için markalar daha kısa sürede daha fazla kıyafet çıkarabiliyor. Bunun yanında polyester, birçok farklı dokuya ve forma sokulabiliyor.

Pamuk gibi görünebiliyor, ipeksi bir his verebiliyor ya da yün dokusuna benzeyebiliyor.

Pamuk gibi görünebiliyor, ipeksi bir his verebiliyor ya da yün dokusuna benzeyebiliyor.

Bu da markaların maliyeti düşük tutarken lüks kumaşların görünümünü taklit etmesini sağlıyor. Aynı zamanda polyester kıyafetler kolay kırışmıyor ve ütü gerektirmiyor.

Ancak tüm bu avantajlara rağmen polyesterin ciddi çevresel ve sağlık sorunlarına yol açtığı gerçeği göz ardı edilemez.

Polyesterin en büyük sorunlarından biri, tamamen petrolden elde edilen bir sentetik malzeme olması.

Polyesterin en büyük sorunlarından biri, tamamen petrolden elde edilen bir sentetik malzeme olması.

Üretimi için her yıl 342 milyon varil petrol kullanılıyor ve bu da onu son derece sürdürülemez bir seçenek haline getiriyor. Üstelik bu fabrikaların çevreye yaydığı kimyasallar ve karbon salınımı da cabası. Moda sektörü, her yıl 700 milyon ton karbondioksit salımıyla büyük bir çevre kirliliğine yol açıyor.

Çin gibi ülkelerde yoğunlaşan tekstil üretimi, fosil yakıtlara dayalı enerji kullanımı nedeniyle atmosfere milyarlarca ton sera gazı salıyor.

Çin gibi ülkelerde yoğunlaşan tekstil üretimi, fosil yakıtlara dayalı enerji kullanımı nedeniyle atmosfere milyarlarca ton sera gazı salıyor.

Ayrıca polyesterin boyama aşaması da büyük bir sorun yaratıyor. Sentetik boyalar ve kimyasallar, fabrikalardan doğrudan su kaynaklarına karışıyor ve çevre kirliliğine sebep oluyor. Atıklar, çevrede yaşayan insanlar için ciddi sağlık problemlerine yol açıyor.

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Moda sektörü her geçen yıl hızla büyüyor ve polyester bu büyümenin temel taşı haline gelmiş durumda.

Moda sektörü her geçen yıl hızla büyüyor ve polyester bu büyümenin temel taşı haline gelmiş durumda.

Hızlı moda akımıyla birlikte markalar sürekli yeni koleksiyonlar çıkarmak ve stoklarını hızla yenilemek zorunda. Bunu sağlayacak en uygun malzeme ise polyester. 2020 yılında dünyada üretilen tüm kıyafetlerin %43’ü Çin’den ihraç edildi.

Üretilen kıyafetlerin neredeyse yarısı ise Avrupa ve ABD gibi tüketim odaklı pazarlara gönderildi.

Üretilen kıyafetlerin neredeyse yarısı ise Avrupa ve ABD gibi tüketim odaklı pazarlara gönderildi.

Ucuz iş gücü ve polyester gibi düşük maliyetli malzemeler sayesinde markalar, sürekli yeni trendler yaratabiliyor. Ancak aşırı üretim, ciddi bir çevre felaketine dönüşmüş durumda. Polyester kıyafetler düşük kaliteli olduğu için çabuk yıpranıyor ve atık miktarı hızla artıyor.

Polyesterin moda dünyasındaki hakimiyeti önümüzdeki yıllarda daha da artacak.

Polyesterin moda dünyasındaki hakimiyeti önümüzdeki yıllarda daha da artacak.

Tahminlere göre, önümüzdeki on yıl içinde dünya genelinde 92 milyon ton polyester üretilecek. Ancak bu durum sürdürülebilir bir moda anlayışına geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Daha kaliteli ve uzun ömürlü kıyafetler tercih etmek, bilinçli tüketici olmak süreci yavaşlatabilir.

Alternatif olarak geri dönüştürülmüş polyester gibi seçenekler değerlendirilebilir.

Alternatif olarak geri dönüştürülmüş polyester gibi seçenekler değerlendirilebilir.

Ancak bu bile sorunu tam olarak çözmez çünkü geri dönüştürülen polyester de mikroplastik salınımına devam eder. Polyesterin avantajları ne kadar büyük olursa olsun, yarattığı çevresel ve sağlık sorunları göz ardı edilemeyecek kadar ciddi. Markaların ve tüketicilerin bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Belki de ilk adım, içinde polyester bulunan kıyafetleri satın almamaktır, ne dersiniz?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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