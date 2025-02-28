Son Zamanlarda Markalar Neden Pamuk Yerine Polyestere Yöneldi?
Son Zamanlarda Markalar Neden Pamuk Yerine Polyestere Yöneldi?
Bir dolabınızı açıp kıyafetlerinize bakın. Çoğunun tamamen veya kısmen polyester içerdiğini fark edeceksiniz. Bu sentetik malzeme moda dünyasını ele geçirmiş durumda. Üstelik hem avantajları hem de büyük dezavantajları var. Ancak markalar için polyester vazgeçilmez bir seçenek haline geldi. Sahiden, neden? Gelin bakalım...
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Polyesterin yükselişi tesadüf değil, planlı bir sürecin sonucu.
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Markalar için polyester birçok açıdan avantaj sağlıyor.
Pamuk gibi görünebiliyor, ipeksi bir his verebiliyor ya da yün dokusuna benzeyebiliyor.
Polyesterin en büyük sorunlarından biri, tamamen petrolden elde edilen bir sentetik malzeme olması.
Çin gibi ülkelerde yoğunlaşan tekstil üretimi, fosil yakıtlara dayalı enerji kullanımı nedeniyle atmosfere milyarlarca ton sera gazı salıyor.
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Moda sektörü her geçen yıl hızla büyüyor ve polyester bu büyümenin temel taşı haline gelmiş durumda.
Üretilen kıyafetlerin neredeyse yarısı ise Avrupa ve ABD gibi tüketim odaklı pazarlara gönderildi.
Polyesterin moda dünyasındaki hakimiyeti önümüzdeki yıllarda daha da artacak.
Alternatif olarak geri dönüştürülmüş polyester gibi seçenekler değerlendirilebilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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