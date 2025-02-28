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Uyku Kalitenizi Maksimuma Çıkardığını İddia Eden Sleepmaxxing Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Uyku Kalitenizi Maksimuma Çıkardığını İddia Eden Sleepmaxxing Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 11:00

Son zamanlarda TikTok’ta popülerleşen bir akım, uykuyu optimize etmeye yönelik önerilerle dikkat çekiyor. Sleepmaxxing adı verilen bu akım, daha dinlendirici ve kesintisiz bir uykuya ulaşmayı amaçlıyor ve milyonlarca kişi bu trendi uygulamaya başladı. Sosyal medyada kullanıcılar, uyku kalitelerini artırmak için farklı teknikler deniyor ve bu yöntemler arasında bilimsel olarak desteklenenler olduğu kadar tartışmalı öneriler de bulunuyor.

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TikTok gibi sosyal medya platformlarında her hafta yeni bir trend patlıyor biliyorsunuz ki. Sleepmaxxing, uyku düzenini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yeni bir akım olarak öne çıkıyor.

TikTok gibi sosyal medya platformlarında her hafta yeni bir trend patlıyor biliyorsunuz ki. Sleepmaxxing, uyku düzenini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yeni bir akım olarak öne çıkıyor.

İnsanlar, günümüzde sağlıklı beslenme ve egzersiz kadar uykuya da önem vermeye başladı ve uyku optimizasyonunu bir yaşam tarzı haline getiren Sleepmaxxing akımını doğurdu. Uzmanlara göre bu trendin yükselişinde, pandemi sonrası değişen sağlık bilinci ve iş-yaşam dengesine verilen önemin artması büyük rol oynuyor.

Önceki yıllarda az uyumak ve sürekli çalışmak bir başarı göstergesi olarak kabul ediliyordu. Motivasyon sayfalarının günde '4' saat uyku gönderilerini hatırlıyorsunuzdur!

Önceki yıllarda az uyumak ve sürekli çalışmak bir başarı göstergesi olarak kabul ediliyordu. Motivasyon sayfalarının günde '4' saat uyku gönderilerini hatırlıyorsunuzdur!

Günümüzde ise kaliteli uykunun fiziksel ve zihinsel sağlığa olan etkileri daha çok konuşuluyor. Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla birlikte sağlıklı yaşam bilinci ve kişisel bakım alışkanlıkları da değişiyor ve genç nesil, sağlığını korumak için uzun vadeli çözümlere yöneliyor.

Sosyal medyanın etkisi de göz ardı edilemeyecek kadar büyük.

Sosyal medyanın etkisi de göz ardı edilemeyecek kadar büyük.

TikTok’ta paylaşılan videoların milyonlarca izlenmesi, bu trendin daha da yaygınlaşmasını sağladı. Sleepmaxxing hakkında konuşan içerik üreticileri, daha iyi uyumanın yollarını anlatırken, aynı zamanda çeşitli uyku ürünlerini tanıtıyor ve bu da uyku düzenini optimize etmeyi neredeyse bir pazarlama sektörüne dönüştürüyor.

Uyku, genel sağlığımız için kritik bir faktör ve uzmanlar, Sleepmaxxing akımının bazı yönlerinin gerçekten faydalı olabileceğini söylüyor.

Uyku, genel sağlığımız için kritik bir faktör ve uzmanlar, Sleepmaxxing akımının bazı yönlerinin gerçekten faydalı olabileceğini söylüyor.

Uyku kalitesini artırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, stresi azaltmak ve bilişsel performansı geliştirmek gibi birçok olumlu etkisi bulunuyor. Araştırmalara göre, düzenli ve kaliteli uyku uyuyan kişilerin hastalıklara karşı daha dirençli olduğu, kalp hastalıkları riskinin azaldığı ve ruh halinin daha dengeli olduğu biliniyor.

Uyku, gün boyunca öğrenilen bilgilerin işlenmesini sağladığı için hafızayı güçlendirmeye de yardımcı oluyor.

Uyku, gün boyunca öğrenilen bilgilerin işlenmesini sağladığı için hafızayı güçlendirmeye de yardımcı oluyor.

Sleepmaxxing kapsamında önerilen bazı alışkanlıklar bilimsel olarak destekleniyor. Örneğin her gün aynı saatte yatıp kalkmak, uyku kalitesini artıran en önemli faktörlerden biri. Benzer şekilde uyumadan önce ekrandan uzak durmak ve mavi ışığa maruz kalmamak, vücudun doğal uyku hormonlarını salgılamasına yardımcı oluyor.

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Odanın serin ve karanlık olması da bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem ve kaliteli bir uyku için oldukça önemli.

Odanın serin ve karanlık olması da bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem ve kaliteli bir uyku için oldukça önemli.

Her ne kadar Sleepmaxxing sağlıklı uyku bilincini artırsa da, TikTok’ta popüler olan bazı yöntemler bilimsel destekten yoksun ve hatta tehlikeli olabilir. Uykuya daha hızlı dalmak veya daha iyi nefes almak için önerilen bazı teknikler, doktorlar tarafından şüpheyle karşılanıyor.

Örneğin mouth-taping yani ağız bantlama yönteminden ilerleyelim. Türkiye'ye de sıçrayan bu akım bayağı bir ses getirmişti hatırlıyorsanız.

Örneğin mouth-taping yani ağız bantlama yönteminden ilerleyelim. Türkiye'ye de sıçrayan bu akım bayağı bir ses getirmişti hatırlıyorsanız.

Ağız bantlama, burundan nefes almayı teşvik ettiği için önerilse de bu yöntemin uyku apnesi olan kişiler için ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtiliyor. Uyku sırasında ağızdan nefes almanın neden olduğu horlamayı azaltmak için kullanılan bu yöntem, yeterli bilimsel kanıta sahip değil ve yanlış uygulanması halinde nefes almayı zorlaştırarak ciddi sonuçlara yol açabilir.

Detaylarına bu içeriğimizde yer vermiştik 👇🏻

Benzer şekilde, nostril expanders yani burun genişleticiler de daha rahat nefes almayı sağladığı iddiasıyla öneriliyor.

Benzer şekilde, nostril expanders yani burun genişleticiler de daha rahat nefes almayı sağladığı iddiasıyla öneriliyor.

Uzmanlar bu cihazların etkinliği konusunda yeterli kanıt bulunmadığını belirtiyor. TikTok’ta sıkça karşılaşılan bir diğer öneri ise magnezyum takviyeleri. Magnezyumun uykuya yardımcı olabileceğini gösteren bazı araştırmalar olsa da herkesin bu takviyeye ihtiyacı olmadığı ve fazla kullanımının sindirim sistemine zarar verebileceği belirtiliyor.

Aynı şekilde, melatonin takviyeleri de uyku problemlerini çözmek için sıkça önerilse de bu takviyelerin yanlış dozda kullanılması uyku düzenini daha da bozabilir.

Yani daha iyi uyku için ne yapabiliriz? İlk önce şu trendlerden uzak durmakla başlayabiliriz mesela.

Yani daha iyi uyku için ne yapabiliriz? İlk önce şu trendlerden uzak durmakla başlayabiliriz mesela.

TikTok’taki uyku optimizasyonu çılgınlığına kapılmadan önce uzmanların yıllardır önerdiği bilimsel yöntemleri uygulamak en güvenli yol olabilir. Uyku düzenini iyileştirmenin en etkili yolları arasında, düzenli bir uyku rutini oluşturmak, kafein ve alkol tüketimini sınırlamak, uyumadan önce ekrandan uzak durmak, egzersiz yapmak ve uyku ortamını uygun hale getirmek yer alıyor.

Unutmayalım ki uyku bir trend değil, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri.

Eğer Sleepmaxxing sizi daha iyi uyumaya teşvik ediyorsa, harika bir gelişme. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey, uykuya takıntılı hale gelmemek ve bilimsel kanıtı olmayan önerilere şüpheyle yaklaşmak. TikTok’taki her trend gibi, bu akımın da dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Palpito

Şahsen bu kadar sarınıp bantlanıp gerilip sıkı sıkıya suratım tutturulursa sabaha kadar uyuyamam, estetik ameliyattan çıkmış gibi vibe var 😬

pypar

Yok daha neler, deli gömleği giyip uyuyun