Uyku Kalitenizi Maksimuma Çıkardığını İddia Eden Sleepmaxxing Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Uzmanlar bu cihazların etkinliği konusunda yeterli kanıt bulunmadığını belirtiyor. TikTok’ta sıkça karşılaşılan bir diğer öneri ise magnezyum takviyeleri. Magnezyumun uykuya yardımcı olabileceğini gösteren bazı araştırmalar olsa da herkesin bu takviyeye ihtiyacı olmadığı ve fazla kullanımının sindirim sistemine zarar verebileceği belirtiliyor.

Aynı şekilde, melatonin takviyeleri de uyku problemlerini çözmek için sıkça önerilse de bu takviyelerin yanlış dozda kullanılması uyku düzenini daha da bozabilir.