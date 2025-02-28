Uyku Kalitenizi Maksimuma Çıkardığını İddia Eden Sleepmaxxing Gerçekten İşe Yarıyor mu?
Uyku Kalitenizi Maksimuma Çıkardığını İddia Eden Sleepmaxxing Gerçekten İşe Yarıyor mu?
Son zamanlarda TikTok’ta popülerleşen bir akım, uykuyu optimize etmeye yönelik önerilerle dikkat çekiyor. Sleepmaxxing adı verilen bu akım, daha dinlendirici ve kesintisiz bir uykuya ulaşmayı amaçlıyor ve milyonlarca kişi bu trendi uygulamaya başladı. Sosyal medyada kullanıcılar, uyku kalitelerini artırmak için farklı teknikler deniyor ve bu yöntemler arasında bilimsel olarak desteklenenler olduğu kadar tartışmalı öneriler de bulunuyor.
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TikTok gibi sosyal medya platformlarında her hafta yeni bir trend patlıyor biliyorsunuz ki. Sleepmaxxing, uyku düzenini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yeni bir akım olarak öne çıkıyor.
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Önceki yıllarda az uyumak ve sürekli çalışmak bir başarı göstergesi olarak kabul ediliyordu. Motivasyon sayfalarının günde '4' saat uyku gönderilerini hatırlıyorsunuzdur!
Sosyal medyanın etkisi de göz ardı edilemeyecek kadar büyük.
Uyku, genel sağlığımız için kritik bir faktör ve uzmanlar, Sleepmaxxing akımının bazı yönlerinin gerçekten faydalı olabileceğini söylüyor.
Uyku, gün boyunca öğrenilen bilgilerin işlenmesini sağladığı için hafızayı güçlendirmeye de yardımcı oluyor.
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Odanın serin ve karanlık olması da bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem ve kaliteli bir uyku için oldukça önemli.
Örneğin mouth-taping yani ağız bantlama yönteminden ilerleyelim. Türkiye'ye de sıçrayan bu akım bayağı bir ses getirmişti hatırlıyorsanız.
Benzer şekilde, nostril expanders yani burun genişleticiler de daha rahat nefes almayı sağladığı iddiasıyla öneriliyor.
Yani daha iyi uyku için ne yapabiliriz? İlk önce şu trendlerden uzak durmakla başlayabiliriz mesela.
Unutmayalım ki uyku bir trend değil, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Şahsen bu kadar sarınıp bantlanıp gerilip sıkı sıkıya suratım tutturulursa sabaha kadar uyuyamam, estetik ameliyattan çıkmış gibi vibe var 😬
Yok daha neler, deli gömleği giyip uyuyun