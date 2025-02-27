Dişlerimiz de Tırnaklarımız Gibi Yeniden Çıkabilir! Devrim Niteliğindeki İlaç Test Ediliyor

Diş kaybı yaşayanlar için protez ve implant gibi çözümler genellikle pahalı ve zahmetli oluyor. Ancak bilim insanları, kaybolan dişlerin kendiliğinden yeniden büyüyebileceği bir tedavi üzerinde çalışıyor. Üstelik yöntem, diş etlerimizin altında gizlenmiş üçüncü bir diş takımını harekete geçirebilir. İlk testler olumlu sonuçlar verirse, bu tedavi birçok insan için yeni bir umut olabilir. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor?

Kaynak