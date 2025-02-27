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Dişlerimiz de Tırnaklarımız Gibi Yeniden Çıkabilir! Devrim Niteliğindeki İlaç Test Ediliyor

Dişlerimiz de Tırnaklarımız Gibi Yeniden Çıkabilir! Devrim Niteliğindeki İlaç Test Ediliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 15:23

Diş kaybı yaşayanlar için protez ve implant gibi çözümler genellikle pahalı ve zahmetli oluyor. Ancak bilim insanları, kaybolan dişlerin kendiliğinden yeniden büyüyebileceği bir tedavi üzerinde çalışıyor. Üstelik yöntem, diş etlerimizin altında gizlenmiş üçüncü bir diş takımını harekete geçirebilir. İlk testler olumlu sonuçlar verirse, bu tedavi birçok insan için yeni bir umut olabilir. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor?

Kaynak

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Japon araştırmacılar, insanların diş etlerinin altında gizli kalmış üçüncü bir diş takımına sahip olduğunu keşfetti.

Japon araştırmacılar, insanların diş etlerinin altında gizli kalmış üçüncü bir diş takımına sahip olduğunu keşfetti.

Osaka'daki Kitano Hastanesi'nden Katsu Takahashi ve ekibi, bu uyuyan diş tomurcuklarını harekete geçirebilecek bir ilaç geliştirdi. Bu ilacın, Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nde yetişkinler üzerinde test edilmeye başlandığı açıklandı.

Takahashi, bunun dünyada tamamen yeni bir teknoloji olduğunu ve başarılı olması halinde diş tedavilerinde çığır açabileceğini belirtiyor.

Takahashi, bunun dünyada tamamen yeni bir teknoloji olduğunu ve başarılı olması halinde diş tedavilerinde çığır açabileceğini belirtiyor.

Araştırmalara göre, USAG-1 adı verilen bir proteinin engellenmesiyle vücut yeni diş büyütmeye başlayabiliyor.

Araştırmalara göre, USAG-1 adı verilen bir proteinin engellenmesiyle vücut yeni diş büyütmeye başlayabiliyor.

Fareler ve gelincikler üzerinde yapılan testlerde, bu proteinin bloklanmasıyla tamamen yeni dişlerin çıktığı gözlemlendi. Üstelik laboratuvar ortamında büyüyen yeni dişlerin görüntüleri de yayımlandı!

Bilim insanları, bu yöntemin diş yenilenmesi için devrim niteliğinde bir adım olduğunu düşünüyor.

Bilim insanları, bu yöntemin diş yenilenmesi için devrim niteliğinde bir adım olduğunu düşünüyor.

Araştırma ekibi, öncelikli olarak doğuştan altı veya daha fazla dişi eksik olan kişileri hedef alıyor. Genetik durum, dünya nüfusunun yaklaşık %0.1'inde görülüyor ve çiğneme güçlüğü gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle Japonya’da, gençler diş eksikliklerini gizlemek için uzun yıllar boyunca maske takmak zorunda kalıyor.

Takahashi, bu ilacın onlar için büyük bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor ve 2030’a kadar tedavinin kullanılabilir olmasını hedeflediklerini belirtiyor.

Takahashi, bu ilacın onlar için büyük bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor ve 2030’a kadar tedavinin kullanılabilir olmasını hedeflediklerini belirtiyor.

Şu anda yürütülen klinik denemelerde sağlıklı yetişkinler test ediliyor ve öncelikli amaç ilacın güvenliğini kontrol etmek. Ancak bilim insanları, bu testler sırasında bazı deneklerin yeni diş çıkarabileceğini düşünüyor.

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Eğer bu gerçekleşirse ilaç sadece doğuştan diş eksikliği olanlar için değil, sonradan diş kaybı yaşayan yetişkinler için de kullanılabilecek.

Eğer bu gerçekleşirse ilaç sadece doğuştan diş eksikliği olanlar için değil, sonradan diş kaybı yaşayan yetişkinler için de kullanılabilecek.

Japonya, dünyadaki en yaşlı ikinci nüfusa sahip ülke ve yaşlı bireylerin büyük bir kısmı diş kaybı yaşıyor. 75 yaş ve üzerindeki Japonların %90'ından fazlasının en az bir dişi eksik. Eğer Takahashi ve ekibinin geliştirdiği bu ilaç başarılı olursa, diş kaybı tamamen önlenebilir ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesi ciddi şekilde artabilir.

Şu an için ilacın insanlar üzerindeki etkilerini görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Şu an için ilacın insanlar üzerindeki etkilerini görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Ancak bu devrim niteliğindeki teknoloji, gelecekte hepimizin diş sağlığını tamamen değiştirebilir!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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